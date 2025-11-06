curso

Estudantes da rede pública participam de curso que une técnica, criatividade e formação para o setor cultural em Manaus

O projeto “Ópera nas Escolas”, iniciativa do Festival Amazonas de Ópera (FAO) em parceria com o Governo do Amazonas, promove atividades formativas voltadas às artes cênicas. Desta vez, estudantes da rede pública participam da Oficina de Pintura Cênica, que ensina fundamentos técnicos e criativos aplicados à construção visual de espetáculos.

A ação tem o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Secretaria de Educação e Desporto Escolar. As aulas acontecem às segundas-feiras, na Central Técnica de Produção (CTP) – José Marques “Zezinho”, localizada na avenida Santa Isabel, nº 1.297, bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus.

A diretora-executiva do FAO, Flávia Furtado, destaca a importância da oficina para a formação profissional. “Cerca de 70% dos corpos artísticos e 80% dos profissionais técnicos do festival são do Amazonas. Essa é uma oportunidade de capacitação que valoriza talentos da região”, afirmou.

Durante o curso, os participantes aprendem teoria das cores, composição de pigmentos, técnicas de envelhecimento e simulação de texturas, além de processos de criação de cenários teatrais. A oficina combina prática artística e conhecimento técnico, estimulando o olhar criativo e a sensibilidade estética dos jovens.

Foto: Divulgação

Educação, cultura e economia criativa

Com metodologia acessível e alinhada à realidade dos alunos, o projeto reforça o compromisso do Festival Amazonas de Ópera em formar novas gerações de profissionais e apreciadores da arte, impulsionando educação, cultura e economia criativa na região.

Realizado com recursos da Lei Rouanet, o festival conta com patrocínio do Bradesco e apoio de Innova e Swarovski, sendo organizado pelo Fundo do Festival Amazonas de Ópera (FFAO) em parceria com o Governo do Amazonas. A iniciativa é uma realização do Ministério da Cultura e do Governo do Brasil – do lado do povo brasileiro.

