Temporal provoca alagamentos, riscos de desabamento e bloqueio de via na Constantino Nery.

Uma árvore caiu sobre um veículo na avenida Constantino Nery, no bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus, durante o temporal que atingiu a capital na tarde desta quinta-feira (6). A queda provocou transtornos no trânsito da região, mas não houve registro imediato de feridos.

Além do episódio, a Defesa Civil Municipal registrou seis ocorrências até as 16h, acionadas pelo Disque 199, que opera 24 horas na sede do Centro de Cooperação da Cidade (CCC). As solicitações foram encaminhadas às equipes de campo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Semseg.

Entre os registros estão um risco de tombar na zona Norte; um risco de deslizamento na zona Leste; dois riscos de desabamento, nas zonas Norte e Centro-Sul; além de dois pontos de alagamento nas zonas Leste e Centro-Sul.

A Defesa Civil do Estado também emitiu um Alerta de Chuva Intensa, em nível alto, válido para Manaus, Careiro da Várzea, Novo Airão e Urucurituba.

O órgão reforça que moradores podem acionar o Disque 199 em situações de emergência. Com o clima instável, segue o monitoramento para novas atualizações. Entre as recomendações estão evitar áreas alagadas, dirigir com cautela e não permitir acúmulo de água parada para prevenir doenças.

