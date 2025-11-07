Oportunidade

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta quinta-feira (6), no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), a abertura de um novo concurso público da Controladoria-Geral do Município (CGM). O edital será encaminhado nesta sexta-feira, 7/11, ao Diário Oficial do Município (DOM), e estará disponível para consulta na edição de sábado.

Ao lado do controlador-geral do Município, Alessandro Moreira; do secretário municipal de Administração, Célio Guedes; e do presidente do Conselho Municipal de Gestão Estratégica (CMGE), Arnaldo Grijó, o prefeito reforçou o compromisso da gestão com a ampliação do quadro técnico e o fortalecimento das áreas estratégicas do controle interno.

“Concurseiros, nós temos mais um concurso da Prefeitura Municipal de Manaus: é o concurso da CGM, com 35 vagas, sendo 25 para nível superior e 10 para nível médio. Portanto, essa é a sua oportunidade de adentrar no serviço público. Se preparem. Amanhã nós vamos publicar o edital”, afirmou David Almeida.

O controlador-geral, Alessandro Moreira, destacou a importância da recomposição da equipe técnica da CGM para acompanhar a evolução da gestão municipal. “A Controladoria-Geral do Município vem ampliando sua capacidade técnica e, com este concurso, damos um passo decisivo para fortalecer as ações de auditoria, transparência e integridade. Precisamos de novos quadros para acompanhar o ritmo de modernização da administração municipal, aprimorar a prestação de contas e assegurar mecanismos cada vez mais robustos de prevenção a irregularidades”.

O novo certame reafirma o compromisso da Prefeitura de Manaus com a profissionalização do serviço público, garantindo mais eficiência, transparência e segurança institucional para a população.

