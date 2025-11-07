Investigação

Profissional submetia pacientes a procedimentos estéticos sem consentimento e realizava transferências bancárias indevidas

Um dentista de 34 anos foi preso, na quinta-feira (6), investigado por submeter pacientes a procedimentos estéticos não autorizados e, após sedá-las, realizar transferências bancárias indevidas. O profissional é sócio-proprietário de uma clínica no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a delegada Déborah Barreiros, as investigações começaram após denúncias de quatro vítimas, que relataram experiências semelhantes.

“As vítimas afirmaram ter sido sedadas pelo dentista e, posteriormente, constataram que ele realizou transferências bancárias não autorizadas para contas vinculadas à clínica ou para sua conta pessoal”, explicou a delegada. Investigações

Diante das evidências, foi instaurado Inquérito Policial (IP) para apurar os crimes. As investigações apontaram que os procedimentos sem consentimento resultaram não só em transferências indevidas, mas também em lesões corporais nas pacientes.

“Representamos à Justiça pela prisão preventiva do suspeito e pelo cumprimento de mandado de busca e apreensão na clínica, medidas que foram deferidas pela Vara de Garantias Penais e Inquéritos Policiais”, informou Déborah Barreiros.

Na manhã de quinta-feira, a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão na clínica, com acompanhamento de duas peritas odontolegais do Instituto de Criminalística (IC). Elas coletaram e preservaram materiais de interesse pericial.

“Apreendemos medicações de uso controlado, prontuários, equipamentos odontológicos, documentos financeiros e mídias eletrônicas. Todo o material será analisado tecnicamente e juridicamente”, detalhou a delegada. Procedimentos

O dentista foi localizado e preso no mesmo endereço, sendo conduzido à unidade policial. Ele responderá pelos crimes de invasão de dispositivo informático, lesão corporal e roubo, permanecendo à disposição da Justiça.

“As investigações continuam, com análise do material apreendido e identificação de outras possíveis vítimas, para garantir a completa responsabilização criminal do investigado”, concluiu a delegada.

(*) Com informações da assessoria

