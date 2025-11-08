Infraestrutura

Projeto Água Boa beneficia 70 famílias e iluminação de LED chega à sede do município; convênio prevê ponte para comunidade Filadélfia.

Em agenda no Alto Solimões, o governador Wilson Lima inaugurou nesta quinta-feira (6) o sistema simplificado de abastecimento do Projeto Água Boa na comunidade indígena Novo Porto Lima, em Benjamin Constant. A iniciativa beneficiará 70 famílias, cerca de 340 pessoas, com água tratada e de qualidade, promovendo saúde e melhoria na qualidade de vida.

Na cidade, Wilson Lima também inaugurou a iluminação pública de LED na sede municipal e assinou convênio para a construção de uma ponte que ligará a zona urbana à comunidade Filadélfia.

“O Estado está vindo aqui para estender a mão para o povo de Benjamin Constant. É por isso que estou hoje no Alto Solimões”, destacou o governador.

Projeto Água Boa

Lançado em 2019, o Projeto Água Boa implanta sistemas simplificados de captação, tratamento, reservação e distribuição de água em áreas próximas a mananciais, igarapés e lagos. A iniciativa garante que 100% da água fornecida atenda aos padrões de potabilidade do Ministério da Saúde, assegurando abastecimento seguro e sustentável para comunidades rurais e indígenas.

Até agora, 51 sistemas foram implantados em 44 comunidades de 15 municípios, beneficiando mais de 5.300 famílias, contribuindo para redução da mortalidade infantil e melhoria das condições sanitárias.

Ilumina+ Amazonas

Pelo programa Ilumina+ Amazonas, foram instalados 1.696 pontos de LED em Benjamin Constant, incluindo a sede e três comunidades, com investimentos de R$ 3,7 milhões.

Em Tabatinga, mais de 4 mil luminárias de LED foram implantadas, beneficiando a sede e seis comunidades com R$ 9,3 milhões em investimentos. O programa já alcançou os 61 municípios do interior e mais de 245 comunidades rurais e indígenas, com 115,6 mil pontos de LED, tornando o Amazonas o primeiro estado com iluminação pública 100% sustentável.

Ponte e mobilidade

Wilson Lima também assinou o convênio para a construção de uma ponte de 17 metros, com sistema misto de concreto e aço, ligando a sede à comunidade Filadélfia. A obra, orçada em R$ 5 milhões, vai facilitar integração entre comunidades, escoamento da produção regional e segurança no trânsito.

As ações são executadas pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), ligada à Sedurb.

Asfalta Amazonas

Benjamin Constant também recebe obras de recuperação viária, incluindo recapeamento, calçadas, meio-fio e sarjeta em 22 ruas, totalizando 9,56 km, com investimento de R$ 10 milhões do Estado e R$ 237,3 mil de contrapartida do município.

O Programa Asfalta Amazonas já atende 33 municípios, com obras em andamento em 19 deles por meio de convênios e execução direta em quatro cidades, como Boa Vista do Ramos, Novo Aripuanã e Apuí.

