Denúncia da Sepet levou à prisão em flagrante de tutora negligente

Uma denúncia da Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet) levou à prisão em flagrante de uma mulher de 41 anos por maus-tratos a dois cães no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus, nesta sexta-feira (07).

Ao chegar à residência, os agentes constataram que um dos cães estava gravemente ferido, com secreção purulenta nos olhos, parasitas e sinais de desnutrição, sendo encaminhado imediatamente ao Hospital Público Veterinário do Amazonas. O outro cão, também com parasitas, passou por exames para avaliar seu estado de saúde.

Durante a inspeção, a equipe verificou ausência de água e alimento na casa, evidenciando abandono e negligência. A mulher afirmou que os cães não eram de sua propriedade, mas foi autuada em flagrante e será apresentada à Justiça na audiência de custódia.

O caso reforça a importância da denúncia e do acompanhamento de órgãos de proteção animal para garantir o bem-estar dos animais em Manaus.

