Duas pessoas foram executadas a tiros, na manhã desta sexta-feira (7), em Tefé, no interior do Amazonas. As vítimas foram identificadas como Thaysa Queiroz Soares, de 32 anos, e Jânio Alves Bezerra Júnior, de 23 anos.
De acordo com a Polícia Militar, por volta das 11h30, a Central de Operações acionou uma equipe para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo com duas vítimas atrás da Universidade Paulista (Unip). Ao chegarem ao local, os agentes encontraram as vítimas já sem vida dentro de uma lancha, na margem do rio.
A Polícia Civil já estava na área realizando os primeiros procedimentos. Segundo os policiais, ambos apresentavam perfurações na cabeça, e o homem estava com as mãos amarradas por uma braçadeira plástica.
Populares informaram que as vítimas chegaram a Tefé em uma pequena embarcação, que teria partido de um barco maior. Eles pediram ao piloto que os levasse até o porto MG para buscar uma mulher. No trajeto, o condutor foi surpreendido por três homens armados, que atiraram diversas vezes contra a lancha. O piloto conseguiu escapar ao se jogar na água. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou as vítimas ao Hospital Regional de Tefé, onde apenas foi constatado o óbito.
O caso segue sob investigação.
