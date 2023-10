Casal é achado morto a tiros em cima de cama

Um casal foi encontrado morto com marcas de tiro dentro de casa no último sábado (30), em Ponta Grossa, no Paraná.

A casa de Luiz Arthur Bach Xavier, de 23 anos, e Rubiane Mayer, de 22 anos, foi invadida por criminosos, que mataram o casal enquanto eles dormiam. Duas portas teriam sido arrombadas no imóvel, de acordo com a RPC, afiliada da TV Globo no Paraná.

A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência de disparo de arma de fogo por volta das 2h da madrugada do sábado. No local, o casal foi encontrado já morto, sobre a cama, e com marcas de tiros.

Segundo uma testemunha, dois homens em um veículo de cor escura teriam entrado na residência e cometido o crime.

Na casa foram encontradas cerca de 15 cápsulas de bala deflagradas, segundo a RPC, afiliada da TV Globo no Paraná. Luiz era segurança e se preparava para fazer um concurso do Corpo de Bombeiros. Rubiane era assistente de caixa em uma loja e fazia faculdade de administração.

O casal morava junto havia 8 meses na casa alugada. “Sim [eles pensavam] em comprar uma casa própria, já estavam até conversando com amigos para ajudá-los a achar a casinha deles. Engrandecia a gente ver a união dos dois juntos. Era muito bonito. Se amavam de verdade”, disse José Edson Lopes Xavier, pai de Luiz.

O delegado responsável pelo caso afirmou que nada é descartado e a polícia tem diferentes linhas de investigação. Ele comentou que a hipótese de morte por engano é considerada porque a motocicleta de uma pessoa que tem passagens pela polícia estava estacionada na frente da residência do casal.

A Polícia Civil do Paraná confirmou que está investigando o caso e “realizando todas as diligências cabíveis a fim de identificar os suspeitos e esclarecer o fato”.

Com informações do Uol*

Leia também:

Caminhoneiro morre atropelado ao atravessar a rodovia AM-070

Produção industrial cresce 0,4% de julho para agosto

Padrasto e enteado são mortos a tiros dentro de casa na Zona Norte de Manaus