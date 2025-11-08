Tefé

Aeronave sumiu após decolar de Tefé com destino a Atalaia do Norte

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou, nesta sexta-feira (7), que localizou os destroços do avião que desapareceu após decolar de Tefé com destino a Atalaia do Norte, no interior do Amazonas.

A corporação confirmou que está realizando o resgate dos corpos das vítimas, mas ainda não informou o número total.

Segundo a FAB, a aeronave partiu de Tefé em 31 de outubro e, após a decolagem, não houve mais contato com a torre de controle. O desaparecimento foi comunicado no dia 4 de novembro, quando o Esquadrão Pelicano iniciou as buscas na região.

A Força Aérea não divulgou quando os destroços foram encontrados.

“No momento, um helicóptero H-60, do Exército Brasileiro, juntamente com a equipe de resgate da FAB, está no local para a remoção dos corpos das vítimas”, informou a corporação em nota oficial.

Leia mais: Edital da COP30 explica preços altos e repasse de até 30% à organização