Modelo de 28 anos confirma término com ator e diz que relação afetou sua saúde emocional e carreira

A modelo Marcela Tomaszewski, de 28 anos, confirmou nesta sexta-feira (7) o término do relacionamento com o ator Dado Dolabella, de 45. A relação foi marcada por polêmicas, denúncias e ataques nas redes sociais.

“Terminamos hoje. Não tem mais relacionamento e nunca mais vai ter. Estou bem, mas não existe mais nada entre eu e ele”, disse Marcela.

Questionada se pretende seguir com denúncias contra Dado Dolabella por suposta agressão, a modelo afirmou:

“Não quero falar disso no momento. Apenas não estou mais com ele e não quero a minha vida associada a ele.”

“Virou um circo”, diz Marcela

Durante a conversa, Marcela desabafou sobre a exposição e os ataques que vem sofrendo.

“Virou um circo. E eu não quero mais ser a palhaça. Estou sendo atacada e machucada por muitas pessoas, e eu não mereço isso. Estou no meu limite. Meu psicológico não existe mais com tudo isso.”

Ela também afirmou que apagou todas as fotos com o ator nas redes sociais.

“Não se preocupem que não terá um comeback. Já apaguei tudo [com ele] do Instagram.”

Relação marcada por polêmicas e “busca por cura”

O relacionamento entre Marcela e Dado começou após um reencontro entre os dois e ficou marcado por polêmicas. Ambos chegaram a participar do Domingo Espetacular, da Record, no dia 2 de novembro, para falar sobre o envolvimento.

Em entrevista publicada em 3 de outubro, quando ainda não tinham assumido o namoro, Marcela comentou as críticas que recebia por se envolver com o ator.

“Acho engraçado alguns comentários até, mas não levo para o coração não. Eu também já tive meus altos e baixos”, disse.

Segundo ela, o início da relação foi marcado por uma tentativa de “cura emocional”.

“Somos amigos há muitos anos, mas acabamos nos envolvendo há pouco tempo. Passamos por algumas coisas similares e estamos em um momento de cura. Isso está sendo ótimo pra gente.”

A modelo também afirmou que a exposição e o fato de Dado ser uma figura pública aceleraram o ritmo do relacionamento.

“Já nos conhecemos há quase 10 anos, mas muita coisa mudou. (…) Se ele fosse uma pessoa comum, sem um passado público, provavelmente não teria essa pressão toda.”

Vídeo publicado por Marcela

Em vídeo postado no Instagram, Marcela aparece dirigindo e exibe um áudio atribuído a Dado Dolabella.

“Você me deu um tapa na cara, eu te afastei pelo pescoço para você sair de mim. Você sabe disso, cara”, diz o ator.

Na legenda, Marcela escreveu:

“Nenhum vídeo até hoje foi divulgado através de mim, mas esse está sendo, palavras dele. Apenas afastou porque dei um tapa na cara dele, grande lutadora.”

Relembre o caso entre Marcela e Dado

Marcela Tomaszewski já havia negado ter sido agredida por Dado Dolabella.

“Acontece que briga de casal existe, se exaltar, falar alto… Eu moro num condomínio, minha porta dá direto para a de outra pessoa (…). Se você fala um ‘ai’ vaza lá para baixo”, contou ao jornal Extra, em 28 de outubro.

A modelo também comentou um vídeo em que aparecia com hematomas no pescoço e na mão.

“Não houve agressão. As imagens não foram divulgadas por mim nem por uma pessoa que trabalha comigo. Quando as coisas estão fora do contexto, infelizmente se tornam muito grandes.”

As imagens foram divulgadas por Rafa Clemente, que diz ser amiga da modelo e afirma ter provas de um suposto caso de violência doméstica. Marcela, porém, nega. O casal assumiu o namoro em setembro de 2025.

(*) Com informações do Metrópoles

