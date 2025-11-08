acidente de trânsito

Quatro pessoas da mesma família ficaram feridas no acidente

Um carro capotou na tarde deste sábado (8), na avenida Djalma Batista, bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. Quatro pessoas, todas da mesma família, ficaram feridas no acidente. O condutor do veículo teria dormido ao volante.

As vítimas foram identificadas como Maicon da Villa, Catarina Greco, Angelina e Miguel, uma criança de apenas seis anos.

De acordo com o soldado Cramer, que atendeu à ocorrência, o motorista perdeu o controle do veículo após cochilar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou o resgate das quatro vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, no bairro Coroado, Zona Leste da capital. Segundo informações preliminares, todos passam bem e não correm risco de morte.

O capotamento causou lentidão no tráfego da avenida Djalma Batista, exigindo a intervenção de agentes de trânsito para isolar a área e evitar novos acidentes. As circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

