Um carro capotou na tarde deste sábado (8), na avenida Djalma Batista, bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. Quatro pessoas, todas da mesma família, ficaram feridas no acidente. O condutor do veículo teria dormido ao volante.
As vítimas foram identificadas como Maicon da Villa, Catarina Greco, Angelina e Miguel, uma criança de apenas seis anos.
De acordo com o soldado Cramer, que atendeu à ocorrência, o motorista perdeu o controle do veículo após cochilar.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou o resgate das quatro vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, no bairro Coroado, Zona Leste da capital. Segundo informações preliminares, todos passam bem e não correm risco de morte.
O capotamento causou lentidão no tráfego da avenida Djalma Batista, exigindo a intervenção de agentes de trânsito para isolar a área e evitar novos acidentes. As circunstâncias do acidente devem ser investigadas.
Vídeos:
Leia mais: Homem é preso por estuprar adolescente de 12 anos no AM