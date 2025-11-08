Tabatinga

Vítima só foi localizada 11 dias depois, pelo Conselho Tutelar e Polícia Militar

Policiais civis da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) cumpriram, na quinta-feira (6), mandado de prisão contra um homem, de 21 anos, pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra uma adolescente de 12 anos, no município.

Conforme o delegado Weslei Zárate, as diligências foram iniciadas a partir do registro de Boletim de Ocorrência (BO) sobre o desaparecimento da vítima.

“Em setembro, a mãe da vítima veio à delegacia para comunicar o desaparecimento de sua filha de 12 anos. Ela informou que a adolescente havia saído de casa sozinha, naquele dia pela manhã, e não havia retornado”, informou o delegado.

Com base nisso, o Conselho Tutelar também foi comunicado e a fotografia da adolescente foi divulgada em grupos locais. A vítima só foi localizada 11 dias depois, pelo Conselho Tutelar e Polícia Militar.

“Ela foi encaminhada para escuta com a psicóloga na delegacia. A vítima relatou que esteve com o autor, um homem de 21 anos, durante esse período e que ele praticou relação sexual com ela”, explicou Weslei Zárate.

Ainda segundo Weslei Zárate, a lei é clara ao informar que as penas para esse crime aplicam-se independentemente do consentimento da vítima.

“Representamos pela prisão preventiva do autor de estupro de vulnerável, e foi deferida. Devido à repercussão, o autor manteve-se em local incerto durante esse período, dificultando nossas buscas. Conseguimos prendê-lo no final da tarde de quinta-feira no bairro São Sebastião”, concluiu o delegado.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável, já passou por audiência de custódia e permanecerá preso à disposição da Justiça.

