Cantor gospel Leandro Borges se apresenta no Teatro Manauara no dia 20 de maio

Manaus (AM) – O cantor gospel Leandro Borges, um dos maiores do gênero da atualidade, chega a Manaus com a sua turnê ‘Nasci para Voar’. Ele se apresentará no dia 20 de maio, às 20h30, no Teatro Manauara.

Borges foi indicado às categorias Cantor, Música e Feat&Collab, na premiação Deezer, uma das maiores plataformas de música do planeta.

“Só tenho a agradecer a Deus e a vocês por esse presente. Vocês que ouvem e compartilham diariamente minhas canções e que fazem elas irem mais longe do que eu poderia imaginar, todo meu amor e gratidão. O resultado vai acontecer no dia 18 de maio no Deezer Gospel Day, que é um dia dedicado aos resultados e conquistas da música gospel”, disse o artista.

O cantor tem cinco CD’s e um DVD ao vivo. A canção de trabalho ‘Deus e Eu’, possui mais de de 350 milhões de visualizações no YouTube.

Suas músicas estão entre as mais executadas do segmento gospel nas rádios de todo o Brasil.

Os ingressos, com valor de R$ 100,00, podem ser adquiridos nos ponto de vendas da Central Oba Ingressos, Shopping Manauara e Millenium.

Os passaportes também poderão ser adquiridos pelo site https://baladapp.com.br/a/show-leandro-borges-manaus-am-20-de-maio-de-2022/2618.

*Com informações da assessoria

