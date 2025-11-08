mal súbito

Daniel Maquiné, de 52 anos, teve um mal súbito enquanto corria com amigos

O corredor Daniel da Silva Maquiné, de 52 anos, morreu após passar mal durante um treino de corrida no Parque do Mindu, localizado no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (7).

Segundo informações, Daniel participava de uma atividade com amigos e colegas de corrida quando começou a se sentir mal. O grupo iniciou manobras de reanimação enquanto aguardava a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Apesar dos esforços dos colegas e da equipe médica, Daniel não resistiu e morreu no local.

Pessoas próximas relataram que o corredor enfrentava problemas de saúde e havia retomado os treinos recentemente como parte de um esforço para melhorar sua qualidade de vida.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo.

Foto: Divulgação

