A Escola de Samba Vila da Barra lança, neste sábado (8), o samba-enredo “A Ópera dos Imortais”, no evento Halloween da Vila, realizado no Almirante Hall, zona Oeste de Manaus. A festa temática marca o início dos preparativos da agremiação para o Carnaval 2026, e os ingressos já estão à venda.
Entre as atrações estão o cantor George Japa, o Concurso de Fantasias e apresentações de escolas de samba convidadas.
Programação do Halloween da Vila
- 21h00 – Abertura com DJ
- 22h00 – G.R.E.S. Unidos do Alvorada
- 23h00 – G.R.E.S. Reino Unido da Liberdade
- 00h00 – Show de lançamento do samba-enredo da G.R.E.S. Vila da Barra
A noite também conta com um Concurso de Fantasias e o show especial de George Japa.
Concurso de Fantasias com prêmios em dinheiro
O concurso terá duas modalidades: melhor fantasia dos componentes da Vila da Barra e melhor fantasia do público participante.
Os vencedores de cada categoria receberão premiação de R$ 500.
História e tradição da Vila da Barra
Fundada em 21 de maio de 1995, a Vila da Barra é uma das escolas mais vibrantes do Carnaval de Manaus. A quadra da agremiação está localizada na Avenida Brasil, no bairro Compensa, zona Oeste da capital.
Com as cores azul e amarelo e a onça-pintada como mascote, a escola representa a força e o orgulho da comunidade local. Ao longo dos anos, consolidou-se entre as grandes do carnaval manauara, conhecida por unir paixão, inovação e identidade cultural.
No Carnaval 2026, a Vila da Barra será a sexta escola a desfilar no Grupo Especial, na madrugada do dia 14 de fevereiro, das 2h40 às 3h50, prometendo um espetáculo de beleza e emoção na avenida.
Ingressos disponíveis
Os ingressos para o Halloween da Vila estão à venda nas seguintes modalidades:
- Pista – R$ 20,00
- Mesas (4 pessoas) – R$ 120,00
- Camarote VIP (térreo – 12 pessoas) – R$ 250,00
- Camarote Premium (superior – 12 pessoas) – R$ 300,00
Mais informações pelo telefone: (92) 99430-4786 (Shirley).
Serviço
Evento: Halloween da Vila – Lançamento do samba-enredo “A Ópera dos Imortais”
Data: 8 de novembro de 2025
Horário: A partir das 21h
Local: Almirante Hall – Av. Padre Agostinho Caballero Martin, 239, Compensa – Santo Antônio, Manaus (AM)
Ingressos: Informações pelo telefone (92) 99430-4786 (Shirley)
