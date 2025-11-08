Carnaval 2026

Evento “Halloween da Vila” marca início dos preparativos da escola de samba para o Carnaval 2026

A Escola de Samba Vila da Barra lança, neste sábado (8), o samba-enredo “A Ópera dos Imortais”, no evento Halloween da Vila, realizado no Almirante Hall, zona Oeste de Manaus. A festa temática marca o início dos preparativos da agremiação para o Carnaval 2026, e os ingressos já estão à venda.

Entre as atrações estão o cantor George Japa, o Concurso de Fantasias e apresentações de escolas de samba convidadas.

Programação do Halloween da Vila

21h00 – Abertura com DJ

– Abertura com DJ 22h00 – G.R.E.S. Unidos do Alvorada

– G.R.E.S. Unidos do Alvorada 23h00 – G.R.E.S. Reino Unido da Liberdade

– G.R.E.S. Reino Unido da Liberdade 00h00 – Show de lançamento do samba-enredo da G.R.E.S. Vila da Barra

A noite também conta com um Concurso de Fantasias e o show especial de George Japa.

Concurso de Fantasias com prêmios em dinheiro

O concurso terá duas modalidades: melhor fantasia dos componentes da Vila da Barra e melhor fantasia do público participante.

Os vencedores de cada categoria receberão premiação de R$ 500.

História e tradição da Vila da Barra

Fundada em 21 de maio de 1995, a Vila da Barra é uma das escolas mais vibrantes do Carnaval de Manaus. A quadra da agremiação está localizada na Avenida Brasil, no bairro Compensa, zona Oeste da capital.

Com as cores azul e amarelo e a onça-pintada como mascote, a escola representa a força e o orgulho da comunidade local. Ao longo dos anos, consolidou-se entre as grandes do carnaval manauara, conhecida por unir paixão, inovação e identidade cultural.

No Carnaval 2026, a Vila da Barra será a sexta escola a desfilar no Grupo Especial, na madrugada do dia 14 de fevereiro, das 2h40 às 3h50, prometendo um espetáculo de beleza e emoção na avenida.

Ingressos disponíveis

Os ingressos para o Halloween da Vila estão à venda nas seguintes modalidades:

Pista – R$ 20,00

– R$ 20,00 Mesas (4 pessoas) – R$ 120,00

– R$ 120,00 Camarote VIP (térreo – 12 pessoas) – R$ 250,00

– R$ 250,00 Camarote Premium (superior – 12 pessoas) – R$ 300,00

Mais informações pelo telefone: (92) 99430-4786 (Shirley).

Serviço

Evento: Halloween da Vila – Lançamento do samba-enredo “A Ópera dos Imortais”

Data: 8 de novembro de 2025

Horário: A partir das 21h

Local: Almirante Hall – Av. Padre Agostinho Caballero Martin, 239, Compensa – Santo Antônio, Manaus (AM)

Ingressos: Informações pelo telefone (92) 99430-4786 (Shirley)

Leia mais: Príncipe William se despede do Brasil e agradece: ‘Obrigado, Brasil’