Em publicação nas redes sociais, o herdeiro britânico encerrou sua primeira visita ao país após compromissos no Rio e em Belém

O príncipe William se despediu do Brasil com uma mensagem de agradecimento publicada em seu perfil no Instagram, na manhã deste sábado (8). Junto a um vídeo com registros de sua passagem pelo Rio de Janeiro e por Belém (PA), o herdeiro do trono britânico escreveu: “Obrigado, Brasil.”

Em sua primeira visita ao país, o filho do rei Charles 3º participou da cerimônia de entrega do prêmio Earthshot Prize, considerado o “Oscar da sustentabilidade”. Ele também esteve em compromissos relacionados à COP30, que será sediada em Belém em 2025.

Durante a viagem, o príncipe se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o presidente francês Emmanuel Macron, destacando a importância da cooperação internacional nas ações climáticas.

Rei britânico defende protagonismo dos povos indígenas

Em discurso em Belém, William ressaltou a relevância dos povos nativos brasileiros na preservação ambiental. Ele mencionou encontros com comunidades indígenas no Rio de Janeiro e defendeu a união global para o enfrentamento das mudanças climáticas.

“Vamos construir um futuro onde povos indígenas tenham os seus direitos protegidos, as suas vozes sejam ouvidas, para que eles cuidem da saúde no planeta […] Eles não são apenas participantes dessa luta, eles lideram essa luta, é importante a gente estar do lado deles”, afirmou o monarca.

