oportunidade

Oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação; atendimento ocorre das 8h às 14h

Publicado em 09 de novembro de 2025

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) — órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) —, anuncia 308 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (10/11).

O atendimento ocorre das 8h às 14h, com distribuição de senhas no Sine Amazonas, localizado na Galeria+ (Avenida Djalma Batista, nº 1.018), entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping.

Como se candidatar

Os interessados devem comparecer pessoalmente ao local com os seguintes documentos:

Comprovante de vacinação contra Covid-19

Currículo atualizado

RG, CPF, PIS, CTPS (Carteira de Trabalho), comprovante de escolaridade e comprovante de residência

📌 Não é necessário levar cópias, apenas os documentos originais.

As oportunidades são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes de cada vaga são informados diretamente pelos empregadores.

Outros postos do Sine Amazonas

Além da sede principal, o Sine Amazonas também atende nos seguintes postos de apoio:

PAC Studio 5

PAC Alvorada

PAC Via Norte

PAC Shopping Cidade Leste

Os cidadãos podem comparecer a qualquer uma dessas unidades para concorrer às vagas ofertadas.

💼 Vagas de Emprego Disponíveis – 308 oportunidades

Abaixo, as vagas anunciadas pelo Sine Amazonas para esta segunda-feira (10/11).

Vendas e Comércio

04 vagas – Vendedor Externo

15 vagas – Vendedor (a)

03 vagas – Representante Comercial

02 vagas – Consultor (a) de Vendas

01 vaga – Consultor (a) de Vendas (Codajás)

05 vagas – Atendente de Padaria

01 vaga – Atendente de Delivery

05 vagas – Líder de Loja

03 vagas – Supervisor (a) de Loja

01 vaga – Líder de Área

Estágios e Administração

01 vaga – Estágio Administrativo

01 vaga – Estágio de Marketing

01 vaga – Auxiliar Administrativo

01 vaga – Assistente Administrativo Operacional

02 vagas – Analista Administrativo

01 vaga – Auxiliar de Recursos Humanos

Indústria e Produção

20 vagas – Auxiliar Interno (Loja) – Temporário

20 vagas – Auxiliar de Entrega de Mercadoria – Temporário

40 vagas – Auxiliar Mecânico

40 vagas – Auxiliar Eletricista

02 vagas – Marceneiro (a)

02 vagas – Auxiliar de Manutenção

05 vagas – Auxiliar de Produção (Padaria)

03 vagas – Auxiliar de Produção Alimentícia

03 vagas – Costureiro (a)

01 vaga – Líder de Produção (apta a PcD)

05 vagas – Padeiro

05 vagas – Chapeiro (a)

01 vaga – Cozinheira

04 vagas – Cozinheiro (a)

02 vagas – Churrasqueiro

01 vaga – Pizzaiolo

02 vagas – Auxiliar de Cozinha (duas variações de perfil)

(duas variações de perfil) 01 vaga – Artífice (Temporário)

01 vaga – Artífice

Logística, Obras e Transporte

20 vagas – Motorista de Distribuição

05 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

04 vagas – Servente de Obra

05 vagas – Auxiliar de Estoque/Almoxarifado

05 vagas – Auxiliar de Logística

01 vaga – Conferente de Bordo

01 vaga – Serralheiro

Serviços Gerais e Apoio

02 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

10 vagas – Auxiliar de Manutenção (apta a PcD)

01 vaga – Operador de Caixa

01 vaga – Garçom (Temporário)

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) e Reabilitados do INSS

01 vaga – Auxiliar de Produção

20 vagas – Auxiliar de Loja

01 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

10 vagas – Agente de Portaria

04 vagas – Agente de Limpeza

📌 Para concorrer, é necessário apresentar documentação completa, cartão de vacinação, laudo médico atualizado e currículo.

Requisitos gerais das vagas

A maioria das vagas exige disponibilidade de horário e, em alguns casos, dispensa militar (para candidatos do sexo masculino).

Alguns cargos demandam CNH ou veículo próprio e cursos técnicos ou profissionalizantes como NR 10, NR 33, NR 35, informática básica, ou culinária.

Serviço

📍 Endereço: Galeria+ – Av. Djalma Batista, nº 1.018, entre Amazonas Shopping e Manaus Plaza Shopping

🕗 Horário de atendimento: 8h às 14h

📅 Data: Segunda-feira, 10 de novembro de 2025

Leia mais: Cruzeiro e Fluminense se enfrentam no Mineirão pela Série A