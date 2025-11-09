O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) — órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) —, anuncia 308 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (10/11).
O atendimento ocorre das 8h às 14h, com distribuição de senhas no Sine Amazonas, localizado na Galeria+ (Avenida Djalma Batista, nº 1.018), entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping.
Como se candidatar
Os interessados devem comparecer pessoalmente ao local com os seguintes documentos:
- Comprovante de vacinação contra Covid-19
- Currículo atualizado
- RG, CPF, PIS, CTPS (Carteira de Trabalho), comprovante de escolaridade e comprovante de residência
📌 Não é necessário levar cópias, apenas os documentos originais.
As oportunidades são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes de cada vaga são informados diretamente pelos empregadores.
Outros postos do Sine Amazonas
Além da sede principal, o Sine Amazonas também atende nos seguintes postos de apoio:
- PAC Studio 5
- PAC Alvorada
- PAC Via Norte
- PAC Shopping Cidade Leste
Os cidadãos podem comparecer a qualquer uma dessas unidades para concorrer às vagas ofertadas.
💼 Vagas de Emprego Disponíveis – 308 oportunidades
Abaixo, as vagas anunciadas pelo Sine Amazonas para esta segunda-feira (10/11).
Vendas e Comércio
- 04 vagas – Vendedor Externo
- 15 vagas – Vendedor (a)
- 03 vagas – Representante Comercial
- 02 vagas – Consultor (a) de Vendas
- 01 vaga – Consultor (a) de Vendas (Codajás)
- 05 vagas – Atendente de Padaria
- 01 vaga – Atendente de Delivery
- 05 vagas – Líder de Loja
- 03 vagas – Supervisor (a) de Loja
- 01 vaga – Líder de Área
Estágios e Administração
- 01 vaga – Estágio Administrativo
- 01 vaga – Estágio de Marketing
- 01 vaga – Auxiliar Administrativo
- 01 vaga – Assistente Administrativo Operacional
- 02 vagas – Analista Administrativo
- 01 vaga – Auxiliar de Recursos Humanos
Indústria e Produção
- 20 vagas – Auxiliar Interno (Loja) – Temporário
- 20 vagas – Auxiliar de Entrega de Mercadoria – Temporário
- 40 vagas – Auxiliar Mecânico
- 40 vagas – Auxiliar Eletricista
- 02 vagas – Marceneiro (a)
- 02 vagas – Auxiliar de Manutenção
- 05 vagas – Auxiliar de Produção (Padaria)
- 03 vagas – Auxiliar de Produção Alimentícia
- 03 vagas – Costureiro (a)
- 01 vaga – Líder de Produção (apta a PcD)
- 05 vagas – Padeiro
- 05 vagas – Chapeiro (a)
- 01 vaga – Cozinheira
- 04 vagas – Cozinheiro (a)
- 02 vagas – Churrasqueiro
- 01 vaga – Pizzaiolo
- 02 vagas – Auxiliar de Cozinha (duas variações de perfil)
- 01 vaga – Artífice (Temporário)
- 01 vaga – Artífice
Logística, Obras e Transporte
- 20 vagas – Motorista de Distribuição
- 05 vagas – Ajudante de Carga e Descarga
- 04 vagas – Servente de Obra
- 05 vagas – Auxiliar de Estoque/Almoxarifado
- 05 vagas – Auxiliar de Logística
- 01 vaga – Conferente de Bordo
- 01 vaga – Serralheiro
Serviços Gerais e Apoio
- 02 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais
- 10 vagas – Auxiliar de Manutenção (apta a PcD)
- 01 vaga – Operador de Caixa
- 01 vaga – Garçom (Temporário)
Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) e Reabilitados do INSS
- 01 vaga – Auxiliar de Produção
- 20 vagas – Auxiliar de Loja
- 01 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais
- 10 vagas – Agente de Portaria
- 04 vagas – Agente de Limpeza
📌 Para concorrer, é necessário apresentar documentação completa, cartão de vacinação, laudo médico atualizado e currículo.
Requisitos gerais das vagas
A maioria das vagas exige disponibilidade de horário e, em alguns casos, dispensa militar (para candidatos do sexo masculino).
Alguns cargos demandam CNH ou veículo próprio e cursos técnicos ou profissionalizantes como NR 10, NR 33, NR 35, informática básica, ou culinária.
Serviço
📍 Endereço: Galeria+ – Av. Djalma Batista, nº 1.018, entre Amazonas Shopping e Manaus Plaza Shopping
🕗 Horário de atendimento: 8h às 14h
📅 Data: Segunda-feira, 10 de novembro de 2025
Leia mais: Cruzeiro e Fluminense se enfrentam no Mineirão pela Série A