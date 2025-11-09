Campeonato Brasileiro

Equipes buscam vitória antes da pausa da Série A para a Data Fifa de novembro; Cruzeiro mira o título e Flu tenta reação fora de casa

Cruzeiro e Fluminense se enfrentam neste domingo (9), às 16h (horário de Brasília), no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto antecede a pausa da competição para a Data Fifa de novembro.

O Cruzeiro, 3º colocado com 63 pontos, busca a terceira vitória consecutiva para se firmar na luta pelo título nacional. Na última rodada, a equipe comandada pelo técnico Leonardo Jardim venceu o Grêmio por 1 a 0, mesmo atuando em Porto Alegre.

Para o confronto, o Cruzeiro não contará com o volante Lucas Silva, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. A provável escalação da equipe mineira é: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Eduardo e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge.

A equipe celeste aposta na boa fase ofensiva e no equilíbrio defensivo sob o comando do treinador português para manter o embalo e seguir pressionando os líderes da competição.

Fluminense tenta reação fora de casa

O Fluminense chega ao duelo em momento de instabilidade na temporada. Após avançar às semifinais da Copa do Brasil e garantir o quarto lugar no Mundial de Clubes da Fifa, o time tenta melhorar o desempenho fora de casa e somar pontos importantes na briga por uma vaga na Copa Libertadores.

Mesmo com a vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol na última rodada, o técnico Luis Zubeldia ainda busca ajustar o rendimento do Tricolor como visitante. Sob o comando do argentino, o Flu disputou quatro partidas fora de casa, somando três derrotas e um empate.

A sequência negativa como visitante preocupa o treinador, que abordou o tema em coletiva após o triunfo sobre o Mirassol:

“Espero que, com o tempo, também alcancemos bons resultados fora de casa. Trabalhar não apenas o aspecto tático, mas também o mental. Saber manejar situações fora de casa. Sempre digo que os rendimentos oscilam um pouco no Campeonato Brasileiro considerando a localização e partidas como visitantes, fora os primeiros colocados, que mantêm regularidade com ou sem mando de campo.”

Fluminense tem desfalque no meio-campo

Assim como o Cruzeiro, o Fluminense terá um desfalque importante: o volante Martinelli, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Facundo Bernal e Nonato disputam a vaga no meio-campo.

A provável escalação tricolor é: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Facundo Bernal (Nonato), Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.

