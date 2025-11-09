vetibular

Candidatos enfrentaram correria e confusão com o fuso horário antes do fechamento dos portões do Enem

O fechamento dos portões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi marcado por correria neste domingo (9), em Manaus. Os portões se fecharam pontualmente às 12h (horário local), conforme previsto no edital do exame.

Em uma escola localizada na zona norte de Manaus, diversos candidatos precisaram correr para conseguir entrar na instituição a tempo de realizar a prova. Apesar dos esforços, alguns chegaram atrasados e ficaram do lado de fora, sem poder participar do exame.

Provas incluíram redação e 90 questões

Neste domingo (9), os participantes tiveram 5h30 de duração para concluir a prova, composta por uma redação e 90 questões objetivas.

As disciplinas cobradas foram de linguagens, códigos e suas tecnologias — incluindo língua portuguesa, literatura, língua estrangeira (inglês ou espanhol), artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação — e de ciências humanas, com história, geografia, filosofia e sociologia.

Linha fina: Sine Amazonas oferece 308 vagas de emprego nesta segunda (10)