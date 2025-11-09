Zona Leste

Vítima foi assassinado após uma discussão durante uma festa na Zona Leste de Manaus

Fabrício Guimarães da Costa foi morto a tiros após uma discussão durante uma festa, na rua Ouro Preto, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. Uma mulher, ainda não identificada, que estava com a vítima, foi atingida de raspão pelos disparos.

De acordo com testemunhas, Fabrício foi baleado após uma discussão em uma festa de funk que acontecia no Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Coroado (CDCC).

A motivação da briga ainda não foi esclarecida.

A mulher que acompanhava a vítima foi atingida de raspão na região das costas.

Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a uma unidade de saúde. O estado de saúde dela não foi informado.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo de Fabrício. Um vídeo compartilhado em aplicativos de mensagem mostra o desespero de pessoas durante o procedimento, enquanto o corpo era retirado do local.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) ficará responsável pela investigação da morte de Fabrício Guimarães da Costa.

A polícia deve ouvir testemunhas e analisar imagens que possam ajudar na identificação do autor dos disparos.

VÍDEO:

Leia mais: Correria marca fechamento dos portões do Enem em Manaus