Mutirão no Bairro

Ação de revitalização urbana retirou fios obsoletos em nove vias do Centro Histórico

A Prefeitura de Manaus avança nas ações de revitalização urbana do Centro Histórico. Neste domingo (9), as equipes da operação de retirada de fios e cabos obsoletos chegaram à marca de 7,5 toneladas de material removido de postes, em nove vias da área central da capital amazonense.

A etapa mais recente da operação ocorreu na avenida Eduardo Ribeiro, entre as ruas 7 de Setembro e Floriano Peixoto, integrando o programa “Mutirão no Bairro”, lançado pelo prefeito David Almeida.

A iniciativa reúne o trabalho conjunto de 16 secretarias e órgãos municipais, mobilizando mais de 1.100 servidores, com o apoio da Amazonas Energia e de empresas de telefonia, internet e lógica.

Entre as vias já contempladas estão a rua Marcílio Dias, rua Doutor Moreira, rua Guilherme Moreira, rua Marechal Deodoro, rua Quintino Bocaiúva e a travessa do Comércio.

Implurb reforça combate à poluição visual

Fotos – Maxwell Oliveira / Implurb

O vice-presidente do Implurb, Antônio Peixoto, destacou que o trabalho segue as diretrizes do prefeito para reduzir a poluição visual no Centro.

“Aqui na Eduardo Ribeiro, neste trecho, realmente havia um emaranhado de cabos, muitos já caindo e trazendo risco à população. Desde o início de agosto, a Prefeitura de Manaus, por meio do Implurb, atua nesta ação contra a poluição visual. Hoje, domingo, estamos em mais uma etapa da operação. Já retiramos mais de 7 toneladas desses cabos e continuaremos até o fim do ano, cumprindo a determinação do prefeito David Almeida”, destacou o vice-presidente do Implurb, Antônio Peixoto.

Empresas parceiras colaboram com a revitalização

O engenheiro Francinaldo Guimarães, da empresa Logic Pro, reforçou o compromisso das companhias parceiras na melhoria do espaço urbano.

“Estamos participando da retirada de cabos obsoletos aqui no Centro, em um serviço que tem o objetivo de deixar a cidade mais limpa, bonita e visualmente organizada. A Logic Pro contribui com essa determinação do prefeito David Almeida, buscando valorizar ainda mais o coração de Manaus.”

O Implurb continuará com novas etapas da operação, ampliando as frentes de atuação no Centro de Manaus. A prioridade é fortalecer ações de urbanismo, segurança e valorização dos espaços públicos.

Após a conclusão das atividades na área central, a Prefeitura de Manaus planeja expandir o trabalho para outros bairros, que já estão sendo mapeados pelas equipes técnicas.

