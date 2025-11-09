PC-AM

Homem de 20 anos foi preso por envolvimento em crimes contra avó e neta em comunidade rural do município

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maués (a 276 quilômetros de Manaus), prendeu, na sexta-feira (7), um homem de 20 anos suspeito de envolvimento em crimes de homicídio e estupro contra uma idosa de 75 anos e estupro de vulnerável contra uma criança de 6 anos — avó e neta, respectivamente.

Os crimes foram cometidos em 25 de outubro deste ano, na comunidade Sagrado Coração de Jesus, localizada na região de Paracuni, zona rural do município.

No local, a idosa foi encontrada com lesões compatíveis com morte por asfixia e sinais de violência sexual. A neta da vítima, que também estava na residência, foi abusada sexualmente.

Investigações levaram à prisão do segundo suspeito

De acordo com o delegado Roab Rocha, a prisão do segundo suspeito é resultado do avanço das investigações conduzidas pela equipe da 48ª DIP, que já havia efetuado a prisão do primeiro autor em 1º de novembro.

“O primeiro preso, ao ser interrogado, confessou espontaneamente a prática dos crimes e indicou o envolvimento de seu sobrinho, de 20 anos, na prática criminosa. Agora esse indivíduo também foi preso”, destacou o delegado.

Suspeito já tinha antecedentes criminais

O homem detido possui antecedentes criminais. Ele havia sido preso em flagrante no ano passado pela mesma equipe policial, em razão de um homicídio ocorrido em outra comunidade, às margens do rio Apocuitaua.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido à 48ª DIP, onde foi autuado por homicídio, estupro e estupro de vulnerável. Ele permanecerá à disposição da Justiça.

