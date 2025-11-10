Oportunidades

Processo seletivo oferece oportunidades temporárias para profissionais de nível superior em áreas como saúde, engenharia e educação.

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), abriu inscrições para o Processo Seletivo de Oficiais Temporários (PS-SMV-OF/2026), com 24 vagas disponíveis em Manaus (AM).

O prazo começou em 8 de novembro de 2025, e o aviso completo do certame está disponível no site do Com9ºDN: marinha.mil.br/com9dn.

As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior de ambos os sexos, em áreas como Enfermagem, Engenharia Civil, Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia, entre outras.

O salário bruto inicial é de aproximadamente R$ 9 mil, com possibilidade de renovação anual do vínculo por até oito anos.

Requisitos

Para concorrer, é necessário:

Ser brasileiro nato ;

; Ter mais de 18 e menos de 41 anos até 8 de junho de 2026 (data prevista para a incorporação);

até (data prevista para a incorporação); Possuir formação de nível superior na área desejada;

na área desejada; Estar em dia com as obrigações civis e militares.

Etapas do processo seletivo

O processo inclui:

Prova objetiva de Língua Portuguesa; Procedimento complementar à autodeclaração (se aplicável); Verificação de dados biográficos e documentais; Inspeção de saúde; Teste de aptidão física; Prova de títulos; Designação à incorporação.

Vagas por área

Saúde

Enfermagem (3)

Fisioterapia (1)

Nutrição (2)

Técnica

Administração (2)

Ciências Contábeis (1)

Psicologia (2)

Segurança do Tráfego Aquaviário (1)

Magistério

Matemática (1)

Pedagogia (3)

Língua Portuguesa – Letras (2)

Sociologia (1)

Engenharia

Cartográfica (1)

Civil (2)

Eletrônica (1)

Mecânica (1)

