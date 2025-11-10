A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), abriu inscrições para o Processo Seletivo de Oficiais Temporários (PS-SMV-OF/2026), com 24 vagas disponíveis em Manaus (AM).
O prazo começou em 8 de novembro de 2025, e o aviso completo do certame está disponível no site do Com9ºDN: marinha.mil.br/com9dn.
As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior de ambos os sexos, em áreas como Enfermagem, Engenharia Civil, Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia, entre outras.
O salário bruto inicial é de aproximadamente R$ 9 mil, com possibilidade de renovação anual do vínculo por até oito anos.
Requisitos
Para concorrer, é necessário:
- Ser brasileiro nato;
- Ter mais de 18 e menos de 41 anos até 8 de junho de 2026 (data prevista para a incorporação);
- Possuir formação de nível superior na área desejada;
- Estar em dia com as obrigações civis e militares.
Etapas do processo seletivo
O processo inclui:
- Prova objetiva de Língua Portuguesa;
- Procedimento complementar à autodeclaração (se aplicável);
- Verificação de dados biográficos e documentais;
- Inspeção de saúde;
- Teste de aptidão física;
- Prova de títulos;
- Designação à incorporação.
Vagas por área
Saúde
- Enfermagem (3)
- Fisioterapia (1)
- Nutrição (2)
Técnica
- Administração (2)
- Ciências Contábeis (1)
- Psicologia (2)
- Segurança do Tráfego Aquaviário (1)
Magistério
- Matemática (1)
- Pedagogia (3)
- Língua Portuguesa – Letras (2)
- Sociologia (1)
Engenharia
- Cartográfica (1)
- Civil (2)
- Eletrônica (1)
- Mecânica (1)
Leia mais
Sine Amazonas oferece 308 vagas de emprego nesta segunda (10)