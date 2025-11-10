A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), abriu inscrições para o Processo Seletivo de Oficiais Temporários (PS-SMV-OF/2026), com 24 vagas disponíveis em Manaus (AM).

O prazo começou em 8 de novembro de 2025, e o aviso completo do certame está disponível no site do Com9ºDN: marinha.mil.br/com9dn.

As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior de ambos os sexos, em áreas como Enfermagem, Engenharia Civil, Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia, entre outras.

O salário bruto inicial é de aproximadamente R$ 9 mil, com possibilidade de renovação anual do vínculo por até oito anos.

Requisitos

Para concorrer, é necessário:

  • Ser brasileiro nato;
  • Ter mais de 18 e menos de 41 anos até 8 de junho de 2026 (data prevista para a incorporação);
  • Possuir formação de nível superior na área desejada;
  • Estar em dia com as obrigações civis e militares.

Etapas do processo seletivo

O processo inclui:

  1. Prova objetiva de Língua Portuguesa;
  2. Procedimento complementar à autodeclaração (se aplicável);
  3. Verificação de dados biográficos e documentais;
  4. Inspeção de saúde;
  5. Teste de aptidão física;
  6. Prova de títulos;
  7. Designação à incorporação.

Vagas por área

Saúde

  • Enfermagem (3)
  • Fisioterapia (1)
  • Nutrição (2)

Técnica

  • Administração (2)
  • Ciências Contábeis (1)
  • Psicologia (2)
  • Segurança do Tráfego Aquaviário (1)

Magistério

  • Matemática (1)
  • Pedagogia (3)
  • Língua Portuguesa – Letras (2)
  • Sociologia (1)

Engenharia

  • Cartográfica (1)
  • Civil (2)
  • Eletrônica (1)
  • Mecânica (1)

