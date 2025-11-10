Uma mulher de 37 anos foi presa, no domingo (9), suspeita de comercializar drogas em Boca do Acre, interior do Amazonas. A prisão ocorreu durante patrulhamento ostensivo a pé realizado pelos policiais militares.
A equipe policial estava no bairro São Paulo quando observou um homem pegar algo pela janela de uma residência e sair correndo ao perceber a presença da PM. Os policiais foram até o local e encontraram a mulher, que confessou ter drogas dentro do imóvel.
Apreensão
Durante buscas, foram apreendidos:
- 23 trouxinhas de maconha
- 11 pacotes de cocaína, uma porção e um pote com cocaína
- 1 barra de maconha
- 1 pedra de crack
- 1 balança de precisão e materiais para embalar drogas
- 5 aparelhos celulares
- R$ 13 mil em espécie, provenientes da venda de drogas
A mulher e todo o material foram encaminhados para a 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Boca do Acre.
Como denunciar
A PMAM orienta a população a denunciar imediatamente ações criminosas pelo disque denúncia 190, garantindo sigilo absoluto do denunciante.
(*) Com informações da assessoria
