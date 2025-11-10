Uma mulher de 37 anos foi presa, no domingo (9), suspeita de comercializar drogas em Boca do Acre, interior do Amazonas. A prisão ocorreu durante patrulhamento ostensivo a pé realizado pelos policiais militares.

A equipe policial estava no bairro São Paulo quando observou um homem pegar algo pela janela de uma residência e sair correndo ao perceber a presença da PM. Os policiais foram até o local e encontraram a mulher, que confessou ter drogas dentro do imóvel.

Apreensão

Durante buscas, foram apreendidos:

  • 23 trouxinhas de maconha
  • 11 pacotes de cocaína, uma porção e um pote com cocaína
  • 1 barra de maconha
  • 1 pedra de crack
  • 1 balança de precisão e materiais para embalar drogas
  • 5 aparelhos celulares
  • R$ 13 mil em espécie, provenientes da venda de drogas

A mulher e todo o material foram encaminhados para a 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Boca do Acre.

Como denunciar

A PMAM orienta a população a denunciar imediatamente ações criminosas pelo disque denúncia 190, garantindo sigilo absoluto do denunciante.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Dupla é presa ao fazer ‘delivery de drogas’ no Lírio do Vale