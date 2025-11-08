entregas

Suspeitos foram flagrados com 24 porções de entorpecentes e uma motocicleta usada nas entregas

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prendeu dois homens, de 22 e 30 anos, que confessaram realizar “delivery de drogas”. A ocorrência foi registrada no início da madrugada de sábado (8), no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus.

Por volta de 0h30, os policiais da 19ª Cicom faziam patrulhamento ostensivo pela rua Santa Isabel, quando perceberam uma movimentação suspeita ligada ao tráfico de drogas na área.

Durante a abordagem, os agentes encontraram com um dos suspeitos, de 22 anos, 24 porções de entorpecentes — sendo 23 de oxi e uma de maconha. Também foi apreendida uma motocicleta Lander, de placa PHI-7199.

Ao serem questionados sobre o material, os homens relataram que realizavam “delivery de drogas”, usando a motocicleta como meio de transporte para as entregas. A dupla, as drogas e o veículo foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar, imediatamente, qualquer ação criminosa por meio do disque-denúncia 190. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

