Denúncia

Prisões foram cumpridas em Manaus pela Polícia Civil do Amazonas

Um homem de 21 anos foi preso, nesta segunda-feira (10), pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva contra a ex-companheira, da mesma idade, em Manaus.

Tentativa de invasão e ameaças

Segundo a delegada Patrícia Leão, no dia 6 de outubro, o homem tentou invadir a residência da vítima. Ele quebrou a janela do quarto da avó dela, mas não conseguiu entrar na casa. Em seguida, passou a ameaçar a ex-companheira e sua família, inclusive com ameaças de morte.

“Como ele já havia sido preso anteriormente, por ameaça e injúria contra a mesma vítima, ele afirmou que mataria os familiares dela caso fosse preso novamente. Ainda no mesmo dia do ocorrido, o autor mandou áudios, via aplicativo de mensagens, pedindo perdão a mulher e querendo reatar o relacionamento”, explicou a delegada.

Após o ocorrido, a vítima compareceu à delegacia informando o descumprimento da medida protetiva. Com base nisso, a equipe policial solicitou a prisão preventiva do autor, que foi deferida pela Justiça.

Prisão e audiência de custódia

O mandado de prisão foi cumprido na manhã desta segunda-feira, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. A delegada Patrícia Leão também informou que o homem responde por crime de roubo.

O homem será apresentado em audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça, respondendo pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva.

(*) Com informações da assessoria

