Serviço

Projeto “Procon Manaus nos Bairros” oferece orientação e serviços para consumidores

O Procon Manaus realiza de 12 a 14 de novembro mais uma edição do projeto “Procon Manaus nos Bairros”. A ação acontece na Torre de Cidadania, localizada na Avenida Solimões, nº 153, bairro Japiim, Zona Sul, das 8h às 12h.

O objetivo é aproximar os serviços do órgão da população, oferecendo orientação e soluções práticas para demandas de consumo diretamente nas comunidades.

“Convidamos a população do Japiim e regiões próximas a participar desta edição do projeto. A iniciativa garante acesso aos direitos do consumidor e fortalece a relação entre consumidores e fornecedores”, afirma Onilda Abreu, presidente do Procon Manaus.

Serviços disponíveis para os consumidores

Durante o evento, os moradores poderão:

Abrir reclamações e registrar denúncias

Receber orientações sobre direitos do consumidor

A Amazonas Energia oferece:

Negociação de débitos

Solicitação de nova ligação

Transferência de titularidade

Cadastro na tarifa social

A Águas de Manaus disponibiliza:

Negociação de débitos

Verificação de alto consumo

Análise de esgoto

Solicitação de novas ligações

Cadastro na tarifa social

Cartório de Protesto do Amazonas participa com:

Consulta gratuita de protestos de CPF/CNPJ

Emissão de boletos para cancelamento de registros

Documentos necessários

Para atendimento, é obrigatório apresentar:

RG ou CNH

CPF

Comprovante de residência

Documentos que comprovem relação de consumo (faturas, notas fiscais ou contratos)

O Procon Manaus nos Bairros reforça o compromisso da Prefeitura em levar serviços essenciais e orientação ao consumidor diretamente à população.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Pesquisa do Procon aponta queda de 5,84% na cesta básica em Manaus