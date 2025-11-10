O Procon Manaus realiza de 12 a 14 de novembro mais uma edição do projeto “Procon Manaus nos Bairros”. A ação acontece na Torre de Cidadania, localizada na Avenida Solimões, nº 153, bairro Japiim, Zona Sul, das 8h às 12h.
O objetivo é aproximar os serviços do órgão da população, oferecendo orientação e soluções práticas para demandas de consumo diretamente nas comunidades.
“Convidamos a população do Japiim e regiões próximas a participar desta edição do projeto. A iniciativa garante acesso aos direitos do consumidor e fortalece a relação entre consumidores e fornecedores”, afirma Onilda Abreu, presidente do Procon Manaus.
Serviços disponíveis para os consumidores
Durante o evento, os moradores poderão:
- Abrir reclamações e registrar denúncias
- Receber orientações sobre direitos do consumidor
A Amazonas Energia oferece:
- Negociação de débitos
- Solicitação de nova ligação
- Transferência de titularidade
- Cadastro na tarifa social
A Águas de Manaus disponibiliza:
- Negociação de débitos
- Verificação de alto consumo
- Análise de esgoto
- Solicitação de novas ligações
- Cadastro na tarifa social
Cartório de Protesto do Amazonas participa com:
- Consulta gratuita de protestos de CPF/CNPJ
- Emissão de boletos para cancelamento de registros
Documentos necessários
Para atendimento, é obrigatório apresentar:
- RG ou CNH
- CPF
- Comprovante de residência
- Documentos que comprovem relação de consumo (faturas, notas fiscais ou contratos)
O Procon Manaus nos Bairros reforça o compromisso da Prefeitura em levar serviços essenciais e orientação ao consumidor diretamente à população.
(*) Com informações da assessoria
