Variação

Levantamento compara preços em 10 supermercados e destaca variações por produto.

Uma pesquisa do Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), divulgada na segunda-feira, 3/11, apontou a variação dos preços da cesta básica em supermercados da capital. O levantamento tem o objetivo de acompanhar os valores praticados e oferecer aos consumidores informações atualizadas que auxiliem no planejamento das compras e na economia doméstica.

Conduzida pela Divisão de Fiscalização do órgão, a pesquisa avaliou 16 produtos, totalizando 36 itens, em dez estabelecimentos comerciais de Manaus: Nova Era, Baratão da Carne, Coema, Veneza, DB, Rodrigues, Assaí, Carrefour, Atacadão e Vitória. A metodologia utilizada segue as diretrizes do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e o Decreto Federal nº 11.936/2024, que define a composição da cesta básica nacional na Política de Segurança Alimentar e Nutricional.

De acordo com o levantamento, o valor médio da cesta básica na capital ficou em R$ 259,77, representando queda de 5,84% em relação ao mês anterior. O Supermercado Vitória apresentou o menor valor, de R$ 224,72, enquanto o Carrefour registrou o preço mais alto, de R$ 309,42 — diferença de R$ 84,70 entre os dois estabelecimentos.

Entre os produtos com maior variação, o mamão se destacou com diferença de 60%, sendo encontrado entre R$ 3,99 e R$ 9,99 o quilo. O arroz branco tipo 1 apresentou variação de 32,63% (R$ 2,89 a R$ 4,29), e o café teve redução de 19,48%, variando de R$ 11,99 a R$ 14,89. Já o leite em pó integral registrou variação de 43,11%, com preços entre R$ 12,99 e R$ 18,59.

A presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, destacou que o acompanhamento contínuo dos preços é fundamental para garantir a transparência nas relações de consumo. “A pesquisa mensal garante ao consumidor acesso a informações confiáveis, permitindo que ele planeje suas compras com mais segurança e encontre as melhores oportunidades de economia nos supermercados da cidade”, afirmou.

Nos últimos três meses, a pesquisa mostra tendência de queda nos menores valores da cesta básica em Manaus: R$ 246,02 em setembro; R$ 238,67 em outubro; e R$ 224,72 em novembro. O Procon Manaus reforça que os preços refletem o cenário no dia da coleta e podem sofrer alterações conforme promoções, ofertas e disponibilidade dos produtos.

