Colisão

Acidente deixou outro motociclista ferido; imagens mostram momento do impacto.

Novo Aripuanã (AM) – Uma jovem identificada como Grasiley Monteiro, de 24 anos, morreu após se envolver em um grave acidente de motocicleta nesta segunda-feira (10), em Novo Aripuanã, a 227 quilômetros de Manaus.

Colisão entre motocicletas

A vítima estava em uma das motocicletas que bateram de frente na via. O outro condutor também ficou ferido.

Câmeras de vigilância registraram a colisão. Em seguida, outro vídeo mostra Grasiley caída no chão, ensanguentada e agonizando após o impacto.

Atendimento e morte

Equipes de socorro foram acionadas e prestaram atendimento no local. Apesar dos esforços, a jovem não resistiu aos ferimentos e morreu. Não há informações sobre o estado de saúde do segundo motociclista.

