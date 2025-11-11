Desaparecida

Fernanda sumiu após corrida de Manaus para Iranduba; capacete e capa do celular foram encontrados.

Manaus (AM) – A motociclista de aplicativo Fernanda está desaparecida desde a noite de domingo (9), após realizar uma corrida de Manaus para o município de Iranduba.

Segundo informações de familiares, Fernanda saiu por volta das 21h para atender a solicitação via aplicativo, mas não retornou para casa.

Nas buscas iniciais, foram encontrados o capacete da jovem e a capa de celular próximo à entrada de Iranduba, indicando possível abandono no local.

A família pede ajuda para localizar Fernanda.

Quem tiver informações sobre o paradeiro da motociclista pode entrar em contato imediatamente pelos canais oficiais de segurança ou com familiares.

As buscas seguem em andamento.

Leia mais:

Família procura idosa desaparecida em Manaus