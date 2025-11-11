inovação

Com foco em bebidas funcionais, companhia aposta em inovação para atender consumidores que buscam saúde e equilíbrio no dia a dia

Líder do setor cervejeiro no Brasil, a Ambev vem expandindo sua presença em outro segmento estratégico: o de bebidas sem álcool e sem açúcar. A companhia anunciou duas novidades para o último trimestre do ano — o Guaraná Antarctica Zero com Fibras e o Fusion com Proteínas.

“Estamos atentos às novas formas de consumir. São lançamentos que chegam para atender aos anseios de um público cada vez mais habituado a incluir produtos mais balanceados no seu dia a dia”, afirma Bianca Parrella, diretora de Marketing de Bebidas Não Alcoólicas da Ambev.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo médio de fibras no Brasil é de 15 g por dia, cerca de 10 g abaixo da recomendação diária. A falta de fibras pode comprometer a saúde intestinal, afetar o peso corporal e até prejudicar o sistema imunológico e mental.

Com essa demanda crescente por alimentos e bebidas funcionais, a Ambev desenvolveu o Guaraná Antarctica Zero com Fibras — resultado de mais de 100 testes de sabor com o público. A nova versão mantém o sabor original do Guaraná Antarctica Zero, mas adiciona 4,4 g de fibras por porção, a maior quantidade entre os refrigerantes nacionais.

Além de não conter açúcares adicionados, o produto é baixo em calorias e tem preço inicial de R$ 3,49, similar ao da versão zero açúcar — o mais acessível da categoria funcional.

“Trazer uma opção da bebida com ingredientes funcionais é a oportunidade perfeita para levar mais benefícios à rotina dos brasileiros. Isso porque a fibra tem seus benefícios potencializados quando consumida junto das refeições; momento também de principal consumo do refrigerante no dia a dia. Nosso objetivo é estar nas mesas das casas e esquinas do país, dividindo espaço, como uma opção complementar, com os itens da nossa alimentação já rica em fibras”, explica Bianca.

Inicialmente, o produto será vendido exclusivamente no Zé Delivery em São Paulo, Sorocaba e São José dos Campos, com previsão de expansão para Campinas e outras cidades nas próximas etapas.

Fusion com Proteínas reforça portfólio de energéticos

A segunda novidade da marca é o Fusion com Proteínas, que chega para fortalecer o portfólio da Ambev no mercado de bebidas energéticas. O novo produto foi desenvolvido para atender consumidores que buscam mais energia e nutrição em uma única opção.

Segundo pesquisa da Mintel, 53% dos brasileiros que seguem hábitos alimentares saudáveis procuram opções que promovam energia.

Com 10 g de proteínas por lata, o Fusion com Proteínas será lançado nos sabores maçã verde e frutas vermelhas. A estreia ocorre exclusivamente no Zé Delivery em São Paulo, Campinas, Sorocaba e São José dos Campos, antes da distribuição nacional.

A nova formulação não contém açúcares nem carboidratos, um diferencial relevante em relação a outros produtos disponíveis no mercado, que podem ter até 20 g de carboidrato por embalagem.

Ambev investe em novas tendências de consumo

A iniciativa da Ambev reforça a aposta em bebidas funcionais, segmento que cresce em ritmo acelerado. Segundo dados da Mintel, 57% dos brasileiros interessados em alimentação saudável buscam opções boas para a saúde digestiva, e 75% afirmam que suas escolhas alimentares são guiadas pelo desejo de boa nutrição.

Com os novos lançamentos, a Ambev alia ciência, inovação e tradição para oferecer bebidas que unem sabor e benefícios nutricionais, consolidando sua presença entre as marcas que lideram a transformação do mercado de bebidas no país.

Foto: Divulgação

