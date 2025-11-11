Em setembro de 2025, os brasileiros resgataram R$ 455,68 milhões em valores esquecidos no sistema financeiro, segundo dados divulgados pelo Banco Central (BC) nesta terça-feira (11).
No total, o Sistema de Valores a Receber (SVR) já devolveu R$ 12,22 bilhões a clientes, mas ainda há R$ 9,73 bilhões disponíveis para saque.
O que é o Sistema de Valores a Receber
O SVR permite que cidadãos, empresas ou pessoas falecidas consultem se têm dinheiro esquecido em bancos, consórcios, financeiras ou corretoras.
Não é necessário login para a consulta inicial: basta informar CPF e data de nascimento ou CNPJ e data de abertura da empresa, incluindo empresas encerradas.
Caso haja valores a receber, o usuário deve acessar o sistema com conta Gov.br (nível prata ou ouro) e verificação em duas etapas para conferir a origem do valor, a instituição responsável e outras informações.
Como sacar os valores
O dinheiro pode ser resgatado de três formas:
- Contatando diretamente a instituição responsável
- Solicitando pelo próprio Sistema de Valores a Receber
- Pela solicitação automática de resgate, lançada em maio de 2025, que credita valores diretamente na conta do cidadão com chave Pix CPF
A adesão à solicitação automática é facultativa e exclusiva para pessoas físicas.
Origem dos valores esquecidos
Os valores disponíveis no SVR vêm de diversas fontes:
- Contas-correntes ou poupanças encerradas
- Cotas de capital e rateio de sobras de cooperativas de crédito
- Recursos de grupos de consórcio encerrados
- Tarifas cobradas indevidamente
- Parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas indevidamente
- Contas de pagamento pré ou pós-paga encerradas
- Contas de registro de corretoras e distribuidoras encerradas
- Outros recursos mantidos pelas instituições para devolução
Beneficiários e valores
Até o fim de setembro:
- 34.286.689 beneficiários resgataram valores (30.926.111 pessoas físicas e 3.360.578 jurídicas)
- 53.374.323 ainda não sacaram (48.639.667 pessoas físicas e 4.734.656 jurídicas)
A maioria possui pequenas quantias:
- Até R$ 10 → 64,63% dos beneficiários
- R$ 10,01 a R$ 100 → 23,84%
- R$ 100,01 a R$ 1 mil → 9,72%
- Mais de R$ 1 mil → 1,81%
Alerta contra golpes
O Banco Central alerta para golpes que prometem intermediar o resgate de valores esquecidos.
“Todos os serviços do Sistema de Valores a Receber são totalmente gratuitos. O BC não envia links nem solicita dados pessoais”, informa a autarquia.
O BC reforça que ninguém está autorizado a pedir senhas ou informações pessoais para sacar valores esquecidos.
