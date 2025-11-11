Finanças

Sistema do Banco Central devolveu R$ 12,22 bilhões; ainda há R$ 9,73 bi disponíveis

Publicado em 11 de novembro de 2025

Em setembro de 2025, os brasileiros resgataram R$ 455,68 milhões em valores esquecidos no sistema financeiro, segundo dados divulgados pelo Banco Central (BC) nesta terça-feira (11).

No total, o Sistema de Valores a Receber (SVR) já devolveu R$ 12,22 bilhões a clientes, mas ainda há R$ 9,73 bilhões disponíveis para saque.

O que é o Sistema de Valores a Receber

O SVR permite que cidadãos, empresas ou pessoas falecidas consultem se têm dinheiro esquecido em bancos, consórcios, financeiras ou corretoras.

Não é necessário login para a consulta inicial: basta informar CPF e data de nascimento ou CNPJ e data de abertura da empresa, incluindo empresas encerradas.

Caso haja valores a receber, o usuário deve acessar o sistema com conta Gov.br (nível prata ou ouro) e verificação em duas etapas para conferir a origem do valor, a instituição responsável e outras informações.

Como sacar os valores

O dinheiro pode ser resgatado de três formas:

Contatando diretamente a instituição responsável Solicitando pelo próprio Sistema de Valores a Receber Pela solicitação automática de resgate, lançada em maio de 2025, que credita valores diretamente na conta do cidadão com chave Pix CPF

A adesão à solicitação automática é facultativa e exclusiva para pessoas físicas.

Origem dos valores esquecidos

Os valores disponíveis no SVR vêm de diversas fontes:

Contas-correntes ou poupanças encerradas

Cotas de capital e rateio de sobras de cooperativas de crédito

Recursos de grupos de consórcio encerrados

Tarifas cobradas indevidamente

Parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas indevidamente

Contas de pagamento pré ou pós-paga encerradas

Contas de registro de corretoras e distribuidoras encerradas

Outros recursos mantidos pelas instituições para devolução

Beneficiários e valores

Até o fim de setembro:

34.286.689 beneficiários resgataram valores (30.926.111 pessoas físicas e 3.360.578 jurídicas)

resgataram valores (30.926.111 pessoas físicas e 3.360.578 jurídicas) 53.374.323 ainda não sacaram (48.639.667 pessoas físicas e 4.734.656 jurídicas)

A maioria possui pequenas quantias:

Até R$ 10 → 64,63% dos beneficiários

R$ 10,01 a R$ 100 → 23,84%

R$ 100,01 a R$ 1 mil → 9,72%

Mais de R$ 1 mil → 1,81%

Alerta contra golpes

O Banco Central alerta para golpes que prometem intermediar o resgate de valores esquecidos.

“Todos os serviços do Sistema de Valores a Receber são totalmente gratuitos. O BC não envia links nem solicita dados pessoais”, informa a autarquia.

O BC reforça que ninguém está autorizado a pedir senhas ou informações pessoais para sacar valores esquecidos.

