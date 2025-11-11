Dois homens, de 19 e 24 anos, foram presos nesta terça-feira (11) em Itacoatiara, a 227 km de Manaus, por envolvimento em um roubo ocorrido em setembro em uma panificadora de Itapiranga. A prisão faz parte de uma investigação que durou meses e culminou na localização dos suspeitos no bairro Eduardo Braga 1.
Como ocorreu o crime
No dia 20 de setembro, por volta das 21h, os suspeitos invadiram o estabelecimento usando facas e simulando estar armados. Durante a ação, levaram dois celulares e dinheiro do caixa. Câmeras de segurança registraram toda a movimentação, que chamou atenção da comunidade local.
Rastreamento e captura
As investigações conseguiram localizar a dupla em Itacoatiara com base nos celulares roubados. Após a confirmação da presença dos suspeitos na cidade, foram cumpridos mandados de busca e prisão preventiva, autorizados pela Justiça de Itapiranga.
Objetos recuperados e próximos passos
Durante a ação, um dos celulares roubados foi recuperado e uma motocicleta apreendida passará por verificação para determinar se foi utilizada no crime.
A dupla deve passar por audiência de custódia ainda nesta terça-feira e permanecerá à disposição da Justiça.
