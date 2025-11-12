Quebra-quebra

Manifestação perto da Blue Zone terminou em confronto e bloqueio a jornalistas.

Belém (PA) – Um protesto realizado por representantes da sociedade civil, incluindo grupos indígenas, terminou com feridos em frente à área Blue Zone da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), no início da noite desta terça-feira (11/11). Até o momento, ao menos uma pessoa ficou ferida.

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) ainda não se pronunciou sobre o episódio. Segundo relatos, integrantes do Departamento de Segurança da ONU (UNDSS) retiraram os manifestantes na entrada da Blue Zone, espaço de acesso exclusivo para autoridades e delegações.

Após o confronto, agentes da UNDSS formaram um cordão de isolamento e bloquearam a passagem, impedindo jornalistas de se aproximarem. Uma repórter que tentava registrar imagens teria sido hostilizada por um dos seguranças.

O ato integrava a Marcha Global Saúde e Clima. A organização afirmou que aproximadamente 3 mil pessoas participaram do trajeto de 1,5 km, saindo da avenida Duque de Caxias, no Centro de Belém, até o local da COP30. A entidade garante que o evento seguiu os acordos previamente estabelecidos com a organização da conferência.

