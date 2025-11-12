Capacitação

Iniciativa do projeto Divertidamente Amazônia promove workshop gratuito para 80 professores da rede pública, alinhado à BNCC.

Projeto Divertidamente Amazônia promove primeira capacitação de educadores em inteligência emocional alinhada à BNCC da região Norte

Depois de inspirar mais de dois mil jovens estudantes, chegou a vez de educadores da rede pública do Amazonas participarem de um workshop com o professor Eduardo Farah, da FGV, sobre inteligência emocional, com o apoio do Grupo Samel

Após levar cultura, saúde, bem-estar e sustentabilidade para mais de dois mil jovens de escolas públicas de Manaus, o projeto Divertidamente Amazônia inicia uma nova etapa. Desta vez, o foco é quem forma as próximas gerações: os professores.

O projeto, realizado pela empresa Amazônia B, com apoio do Grupo Samel, promove o primeiro Workshop de capacitação em inteligência emocional da região Norte para 80 educadores da rede pública, alinhado às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que, desde 2018, reconhece o desenvolvimento das competências socioemocionais como parte essencial da formação dos alunos.

A iniciativa reforça o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 da ONU, que promove políticas públicas voltadas à saúde e ao bem-estar como pilares para o desenvolvimento humano e para a construção de uma sociedade mais próspera e sustentável.

A capacitação gratuita será realizada no dia 14 de novembro, no Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT), em Manaus, das 8h30 às 14h, somente para os educadores inscritos.

De acordo com Bellmond Viga, idealizador do projeto, esta fase representa uma mudança significativa na forma de olhar para a educação no Amazonas:

“Depois de passar pelos alunos, agora a gente vem trazer material pedagógico para o professor continuar ampliando essa percepção e esse trabalho de inteligência emocional dentro de sala de aula. A inteligência emocional está prevista na BNCC desde 2018 e é essencial para o desenvolvimento integral dos alunos, mas, para que isso aconteça, os educadores também precisam de ferramentas. Esta capacitação gratuita prepara os professores da rede pública para trabalhar inteligência emocional, bem-estar e o desenvolvimento integral do ser dentro da sala de aula”, destaca Bellmond.

O workshop será conduzido pelo doutor Eduardo Farah, professor na Fundação Getulio Vargas (FGV), especialista em neurociência, comportamento e desenvolvimento humano. Ele reforça que a inteligência emocional é a base para um ambiente escolar mais equilibrado e produtivo:

“Onde se põe atenção, as coisas florescem. A inteligência emocional é essencial para criar um ambiente positivo dentro da escola. Quando o professor não sabe lidar com as próprias emoções, também não consegue lidar com as emoções dos outros. Aprender a reconhecer e transformar sentimentos é uma chave para viver e ensinar melhor”, afirma Farah.

Além da formação, o evento contará com um painel de abertura, que vai discutir o papel da inteligência emocional em diferentes áreas da sociedade.

Participam:

Rebeca Garcia, diretora da GBR;

Marcelo Campbell, ex-atleta nacional de judô e profissional de educação física;

Fabrizio Ierardi, psiquiatra e especialista em saúde e bem-estar.

O INDT é parceiro do projeto e reforça seu compromisso com a inovação voltada ao desenvolvimento humano.

“Trabalhar inteligência emocional é também inovar. Acreditamos que o futuro da educação passa pelo equilíbrio entre conhecimento técnico e competências socioemocionais, fundamentais para o bem-estar e a construção de uma sociedade mais empática e sustentável. É uma alegria para o INDT contribuir com um projeto que valoriza o professor e reconhece seu papel central na formação de cidadãos conscientes e preparados para os desafios do século XXI e da era da Inteligência Artificial”, afirma Luana Lobão, diretora de Inovação do instituto.

A proposta é fortalecer a escola como um espaço de equilíbrio, empatia e aprendizado integral, agora com educadores preparados para ensinar e sentir com inteligência emocional.

