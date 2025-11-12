Operação Resolution

Prisões ocorreram em Manaus; crime foi cometido em janeiro, em Iranduba, e envolveu transferências via Pix feitas pela vítima

Cinco pessoas foram presas, nesta quarta-feira (12), durante a Operação Resolution, deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), suspeitas de envolvimento no sequestro de um cidadão americano ocorrido em janeiro deste ano, no município de Iranduba, interior do estado. A vítima teve R$ 400 mil retirados de sua conta bancária.

De acordo com a PC-AM, foram presas quatro mulheres, de 22, 23, 30 e 33 anos, e um homem, de 31 anos. As prisões ocorreram na Zona Oeste de Manaus. Outros dez suspeitos de integrar o grupo criminoso seguem sendo procurados.

As investigações apontam que a quadrilha tinha funções bem definidas: alguns atuavam como mentores, outros participaram diretamente do sequestro e parte dos envolvidos recebia o dinheiro transferido via Pix pela vítima.

Os detidos responderão por extorsão mediante sequestro. Eles passarão por audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.

