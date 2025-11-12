Saúde

Com mais de 240 procedimentos em pouco mais de dois anos, o Hospital Delphina Abdel Aziz consolida autonomia e excelência na rede pública

O Hospital Delphina Abdel Aziz, sob comando do governador Wilson Lima (União Brasil), transforma o Amazonas em referência nacional em transplantes e medicina de alta complexidade. Além disso, com mais de 240 procedimentos realizados em pouco mais de dois anos, a unidade consolida autonomia e capacidade técnica inéditas para a rede pública estadual.

“O transplante é o ápice da medicina hospitalar, e o Amazonas prova que tem estrutura, equipe e compromisso para fazer isso com excelência”, destaca o governador Wilson Lima.

Revolução silenciosa na saúde amazonense

O Delphina Aziz realiza transplantes de rim e fígado — retomando cirurgias que estavam ausentes há 10 anos — além de cirurgias de córnea e implantes cocleares. Dessa forma, a unidade fortalece o SUS na Amazônia e aumenta eficiência e alcance dos serviços.

Em menos de dois anos, o hospital triplicou a média histórica de transplantes renais e, consequentemente, supera toda a produção da rede privada em 16 anos. “Mostramos que é possível oferecer, dentro da rede pública, o mesmo padrão de qualidade de grandes centros do país”, reforça Wilson Lima.

Rede integrada garante precisão e agilidade

A política estadual de transplantes coordena todas as etapas: da captação à cirurgia e ao acompanhamento pós-operatório. O Delphina Aziz trabalha em sintonia com o Laboratório Central (Lacen), a Fundação Hemoam e a Organização de Procura de Órgãos (OPO), formando uma rede que garante eficiência e rapidez em cada procedimento.

Segundo a secretária de Saúde do Amazonas, Nayara Maksoud:

“Durante muito tempo, nosso estado precisou enviar pacientes para outras capitais por falta de estrutura. Hoje, essas pessoas encontram tratamento aqui, com segurança, tecnologia e acolhimento.”

Redução de filas e fortalecimento do SUS

Como resultado, o avanço nos transplantes de fígado, rim, córnea e implantes cocleares reduz filas de espera e praticamente elimina a dependência do Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

“Quando o governo investe na rede pública e qualifica seus profissionais, o resultado é visível. O que estamos vendo no Amazonas é o SUS funcionando em sua plenitude”, avalia Marcellus Campêlo, segundo vice-presidente estadual do União Brasil.

Desafio cultural e valorização da doação de órgãos

Com a fila de espera sob controle, o próximo passo é, portanto, fortalecer a cultura de doação de órgãos e a consciência coletiva sobre salvar vidas. Assim, a cada cirurgia realizada, o Amazonas reafirma que excelência médica e gestão pública eficaz podem coexistir.

“Essa é a prova de que a boa política transforma dor em esperança, investimento em resultado e o Amazonas em referência nacional em salvar vidas”, conclui Wilson Lima.

