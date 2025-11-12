Imunização

Dose única da vacina contra HPV está disponível gratuitamente nas unidades de saúde.

Adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não receberam a vacina contra o papilomavírus humano (HPV) podem se imunizar gratuitamente até o final de dezembro, nas unidades de saúde da Prefeitura de Manaus, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O imunizante está disponível em mais de 170 salas de vacinação gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Além disso, é ofertado regularmente para meninos e meninas de 9 a 14 anos, seguindo o Calendário Nacional de Vacinação.

A gerente de Imunização da Semsa, enfermeira Isabel Hernandes, explica que a vacinação nesta faixa etária é uma estratégia do Ministério da Saúde. “Apesar de a recomendação de vacinação contra o HPV existir desde 2014 no Brasil, muitos adolescentes não se vacinaram durante a idade recomendada. Com isso, houve o acúmulo de não vacinados ao longo dos anos”, observa Isabel.

Estratégia de vacinação em Manaus

Desde o primeiro semestre, a Semsa realiza a vacinação de adolescentes contra o HPV em Manaus. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal entre crianças e jovens.

“Estamos trabalhando essa estratégia desde abril, promovendo vacinação em escolas, busca ativa nos territórios e oferta de vacina em vazios assistenciais”, acrescenta Isabel.

Atualmente, estima-se que 52.938 jovens de 15 a 19 anos não tenham se vacinado contra o HPV em Manaus. Desses, 46.043 são homens e 6.895 são mulheres, segundo dados do Ministério da Saúde.

Por outro lado, a cobertura vacinal entre crianças de 9 a 14 anos no município supera a meta recomendada. Entre meninas, alcança 106,5%, e entre meninos, 96,53%. Consequentemente, Manaus se mantém acima da meta mínima de 90% estabelecida pelo órgão de saúde.

Desde 2024, a vacinação de crianças e adolescentes de 9 a 14 anos contra o HPV é aplicada em dose única, substituindo o modelo anterior de duas doses.

Público especial com direito à vacina

O imunizante também é oferecido pelo SUS a pessoas com HIV, usuários da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP), vítimas de violência sexual, pacientes oncológicos e transplantados, com até 45 anos. Nesse caso, o esquema vacinal é de três doses.

Entendendo a infecção por HPV

O HPV é um grupo de vírus da família Papillomaviridae. Ele pode afetar a pele e as mucosas. Existem mais de 200 tipos de HPV. Alguns são inofensivos, causando verrugas comuns nas mãos e nos pés. Outros estão associados a verrugas genitais e a doenças graves, como câncer do colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta.

A transmissão do HPV ocorre principalmente por contato sexual. Por isso, a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção. Além disso, o uso de preservativos ajuda a reduzir o risco de contágio durante a atividade sexual.

