Setor registra estabilidade no ano e vê crescimento expressivo das bicicletas elétricas

A produção de bicicletas no Polo Industrial de Manaus (PIM) segue consolidando sua relevância na produção nacional de bicicletas, com 298.519 unidades fabricadas entre janeiro e outubro de 2025, de acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). O desempenho mantém o ritmo previsto pelo setor e reforça a força da indústria de duas rodas instalada na Zona Franca.

Um dos destaques é o avanço expressivo de bicicletas elétricas, cuja produção cresceu 168,4% nos dez primeiros meses do ano. O resultado reflete o aumento do interesse por alternativas de transporte mais limpas, econômicas e tecnológicas. “O consumidor está reconhecendo os benefícios do modelo como meio de transporte eficiente e sustentável”, destacou Fernando Rocha, vice-presidente do segmento de bicicletas da Abraciclo. “As elétricas representam o futuro da mobilidade sobre duas rodas — e esse futuro já começou”, completou.

Em outubro, as montadoras instaladas em Manaus produziram 8.469 unidades, o que representa uma leve queda de 16,3% em relação ao mesmo mês de 2024 e retração de 6,4% frente a setembro. Ainda assim, a Abraciclo mantém uma projeção otimista: a expectativa é fechar 2025 com 330 mil bicicletas produzidas, o que significará crescimento de 3,1% sobre o ano anterior.

Entre as categorias, a Mountain Bike (MTB) segue na liderança, respondendo por 50,2% da produção total. Na sequência aparecem as linhas Urbana/Lazer (19,6%) e Infantojuvenil (13,9%).

FONTE: Associadas Abraciclo

Já as bicicletas elétricas, embora ocupem a quarta posição, foram responsáveis por 38.679 unidades — o equivalente a 13% do total produzido no período.

Distribuição por região:

No recorte regional, o Sudeste absorveu 55,6% da produção total, seguido pelo Sul (15,4%), Nordeste (12,3%), Centro-Oeste (10%) e Norte (6,7%). As proporções permaneceram estáveis também na análise mensal.

Números completos do Segmento de Bicicletas:

https://abraciclo.com.br/wp-content/uploads/2025/11/Fechamento_do_mes_-_Outubro_de_2025-Bicicleta.pdf

Sobre a ABRACICLO e o Setor de Duas Rodas:

Fundada em 1976, a Abraciclo representa 15 fabricantes instaladas no país e tem como missão fortalecer o Setor de Duas Rodas com base em políticas industriais sustentáveis, segurança viária e inovação técnica. O Brasil ocupa hoje a quarta posição entre os maiores produtores de bicicletas do mundo, com as principais fábricas concentradas no Polo de Manaus.

O setor é responsável por 20,5 mil empregos diretos na capital amazonense e mais de 150 mil postos de trabalho em todo o país, destacando-se como vetor de desenvolvimento econômico, tecnológico e ambiental.

(*) Dados até dezembro/2024 (**) Produção no Polo Industrial de Manaus – PIM

