Uma mulher foi atacada por cinco assaltantes enquanto estava com uma criança dentro de um carro, na noite de terça-feira (11), na Travessa Marcílio Dias, bairro Lira, em São Luís. O crime foi registrado por uma câmera de segurança instalada na rua.
As imagens mostram o momento em que o veículo está parado e os criminosos se aproximam correndo. Em seguida, eles cercam o carro e anunciam o assalto. Desesperadas, a mulher e a criança gritam por socorro, o que chamou a atenção de moradores próximos.
De acordo com informações preliminares, os suspeitos conseguiram roubar o celular da vítima e fugiram logo em seguida. A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região, mas até o momento nenhum dos criminosos foi localizado.
*Com informações do Meio Norte New
