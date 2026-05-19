Erro em Jaboatão

Mulher procurava emprego quando descobriu erro na carteira digital após vínculo com prefeitura de Pernambuco

Publicado em 19 de maio de 2026

Por Em Tempo*

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Jaboatão dos Guararapes (PE) – A técnica de enfermagem Aldenize Ferreira da Silva levou um susto ao procurar emprego e descobrir que aparece registrada há mais de 24 anos como presidente da República na carteira de trabalho digital.

O caso aconteceu na Agência do Trabalhador de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Segundo Aldenize, o atendente estranhou o cadastro ao consultar o CPF dela no sistema.

Erro cadastro

De acordo com o registro, Aldenize ocupa o cargo de presidente da República desde março de 2002.

O vínculo aparece ligado à prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, onde ela trabalhou como merendeira no início dos anos 2000.

Além disso, o sistema aponta salário inicial de R$ 201,60.

A trabalhadora contou que descobriu o problema enquanto tentava conseguir vaga na área de enfermagem.

“Me senti como um palhaço”, desabafou.

Busca emprego

Aldenize afirmou que concluiu o curso técnico de enfermagem em 2023 e desde então tenta conseguir emprego formal.

Segundo ela, o registro pode ter dificultado contratações e até gerar problemas futuros na aposentadoria.

A técnica disse que trabalhou para a prefeitura apenas entre 2000 e 2002 em uma escola da zona rural.

“Eu era merendeira, cozinheira e fazia serviços gerais”, contou.

Técnica de enfermagem é registrada como presidente da República em carteira de trabalho | Vídeo: Globo-PE

Prefeitura explica

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes informou que o erro aconteceu durante a migração do antigo sistema SEFIP para o e-Social.

Segundo a gestão municipal, alguns servidores acabaram cadastrados de forma equivocada como “presidente da República”.

A prefeitura orientou Aldenize a procurar o setor de Gestão de Pessoas para regularizar a situação.

Caso repercute

Após a divulgação do caso, outras mulheres também relataram situações semelhantes envolvendo o mesmo erro cadastral.

A prefeitura afirmou que adotou medidas internas para evitar novos registros incorretos no sistema.

Técnica de enfermagem é registrada como presidente da República em carteira de trabalho | Video: G1

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