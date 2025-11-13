Acidente

Vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada a uma unidade de saúde da capital amazonense

Um mototaxista ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito ocorrido na noite de quarta-feira (12), na rua Carlota Vera Cruz, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu no cruzamento da rua Carlota Vera Cruz com a rua Gandu. A colisão ocorreu quando a motocicleta cruzava a via e o motorista do carro não conseguiu frear a tempo.

Com o impacto, o mototaxista foi arremessado ao chão. Um vídeo gravado por populares mostra a vítima chorando e com suspeita de fratura na perna. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros socorros no local.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. O acidente será investigado pelas autoridades.