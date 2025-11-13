A Prefeitura de Manaus divulgou nesta quinta-feira (13) o resultado da primeira chamada do Programa Bolsa Universidade (PBU) 2026.
Os candidatos já podem consultar a lista no portal do candidato.
📘 A publicação oficial no Diário Oficial do Município (DOM) está prevista para a noite de hoje.
🎯 Sobre o programa
O Bolsa Universidade concede bolsas de estudo em três modalidades:
- 🟩 100% (integrais)
- 🟨 75%
- 🟦 50%
As bolsas são oferecidas nas formas de compensação tributária e voluntária, em parceria com instituições de ensino superior da capital.
📊 Distribuição das 43.727 bolsas
- 40.388 para ampla concorrência
- 2.286 destinadas a pessoas com deficiência (PcDs)
- 1.053 voltadas a pessoas com mais de 60 anos que desejam iniciar uma graduação
O programa faz parte das políticas de inclusão socioeducacional da Prefeitura de Manaus, ao lado do Bolsa Pós-Graduação (PBPG) e do Bolsa Idiomas (PBI), ampliando as oportunidades de formação acadêmica e profissional na cidade.
👉 Como consultar o Resultado Bolsa Universidade 2026:
- Acesse o portal: sgbu.manaus.am.gov.br/inscricao
- Faça login com seus dados cadastrados
- Verifique se seu nome consta na lista da primeira chamada do PBU 2026
