Programa oferece bolsas de até 100% para graduação; lista oficial será publicada no Diário Oficial ainda nesta quinta-feira (13).

Publicado em 13 de novembro de 2025

Por EM TEMPO

A Prefeitura de Manaus divulgou nesta quinta-feira (13) o resultado da primeira chamada do Programa Bolsa Universidade (PBU) 2026.

Os candidatos já podem consultar a lista no portal do candidato.

📘 A publicação oficial no Diário Oficial do Município (DOM) está prevista para a noite de hoje.

🎯 Sobre o programa

O Bolsa Universidade concede bolsas de estudo em três modalidades:

🟩 100% (integrais)

🟨 75%

🟦 50%

As bolsas são oferecidas nas formas de compensação tributária e voluntária, em parceria com instituições de ensino superior da capital.

📊 Distribuição das 43.727 bolsas

40.388 para ampla concorrência

para 2.286 destinadas a pessoas com deficiência (PcDs)

destinadas a 1.053 voltadas a pessoas com mais de 60 anos que desejam iniciar uma graduação

O programa faz parte das políticas de inclusão socioeducacional da Prefeitura de Manaus, ao lado do Bolsa Pós-Graduação (PBPG) e do Bolsa Idiomas (PBI), ampliando as oportunidades de formação acadêmica e profissional na cidade.

👉 Como consultar o Resultado Bolsa Universidade 2026:

Acesse o portal: sgbu.manaus.am.gov.br/inscricao Faça login com seus dados cadastrados Verifique se seu nome consta na lista da primeira chamada do PBU 2026

