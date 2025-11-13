Alerta

Mensagens falsas simulam notificações de infração e induzem vítimas a pagar taxas indevidas por meio de Pix.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) emitiu um alerta à população sobre um novo golpe aplicado por meio do WhatsApp.

Criminosos têm enviado mensagens falsas notificando supostas infrações graves e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com links para pagamentos indevidos via Pix.

⚠️ Como funciona o golpe

O motorista recebe uma mensagem informando sobre uma falsa infração de trânsito;

O texto alerta que a penalidade pode causar a suspensão imediata da CNH ;

; O golpista envia um link falso para “regularização” do processo;

para “regularização” do processo; Ao clicar, o link gera um QR Code para pagamento via Pix, direcionando o dinheiro aos criminosos.

🔎 Como identificar a fraude

O Detran-AM destaca sinais que ajudam a reconhecer a mensagem falsa:

Endereços eletrônicos sem o domínio “.am” , usado pelo site oficial do Detran-AM;

, usado pelo site oficial do Detran-AM; Mensagens enviadas por números com DDD 21 (Rio de Janeiro) , e não do Amazonas;

, e não do Amazonas; Tela de pagamento falsa com logotipo do gov.br , mas sem redirecionamento seguro;

com logotipo do , mas sem redirecionamento seguro; Promessas de cancelamento imediato da CNH, algo inexistente nos processos reais.

🛑 Orientações do Detran-AM

Não clique em links suspeitos;

em links suspeitos; Não envie dados pessoais nem realize pagamentos por canais não oficiais;

nem realize pagamentos por canais não oficiais; Verifique informações diretamente no site oficial: www.detran.am.gov.br;

diretamente no site oficial: www.detran.am.gov.br; Em caso de dúvida, entre em contato pelos canais oficiais do Detran-AM.

O Detran-AM reforça que não envia notificações de infrações nem solicita pagamentos via WhatsApp.

💬 Atendimento oficial

O único número oficial de atendimento automatizado do Detran-AM é o (92) 3643-0001, por meio dos assistentes virtuais “Mano” e “Mana”.

Pelo canal, o usuário pode consultar informações sobre veículos, habilitação e serviços do órgão.

