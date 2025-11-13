O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) emitiu um alerta à população sobre um novo golpe aplicado por meio do WhatsApp.
Criminosos têm enviado mensagens falsas notificando supostas infrações graves e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com links para pagamentos indevidos via Pix.
⚠️ Como funciona o golpe
- O motorista recebe uma mensagem informando sobre uma falsa infração de trânsito;
- O texto alerta que a penalidade pode causar a suspensão imediata da CNH;
- O golpista envia um link falso para “regularização” do processo;
- Ao clicar, o link gera um QR Code para pagamento via Pix, direcionando o dinheiro aos criminosos.
🔎 Como identificar a fraude
O Detran-AM destaca sinais que ajudam a reconhecer a mensagem falsa:
- Endereços eletrônicos sem o domínio “.am”, usado pelo site oficial do Detran-AM;
- Mensagens enviadas por números com DDD 21 (Rio de Janeiro), e não do Amazonas;
- Tela de pagamento falsa com logotipo do gov.br, mas sem redirecionamento seguro;
- Promessas de cancelamento imediato da CNH, algo inexistente nos processos reais.
🛑 Orientações do Detran-AM
- Não clique em links suspeitos;
- Não envie dados pessoais nem realize pagamentos por canais não oficiais;
- Verifique informações diretamente no site oficial: www.detran.am.gov.br;
- Em caso de dúvida, entre em contato pelos canais oficiais do Detran-AM.
O Detran-AM reforça que não envia notificações de infrações nem solicita pagamentos via WhatsApp.
💬 Atendimento oficial
O único número oficial de atendimento automatizado do Detran-AM é o (92) 3643-0001, por meio dos assistentes virtuais “Mano” e “Mana”.
Pelo canal, o usuário pode consultar informações sobre veículos, habilitação e serviços do órgão.
Leia mais
Saiba como agia o grupo de advogados que aplicava golpes em idosos no AM