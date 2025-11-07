Operação Cavalo de Tróia

Operação Cavalo de Tróia prende sete suspeitos de estelionato envolvendo benefícios previdenciários.

Borba (AM) – A Polícia Civil prendeu um grupo de advogados e auxiliares que enganava idosos beneficiários de programas sociais em Borba, no interior do Amazonas, nesta sexta-feira (7). A Operação Cavalo de Tróia resultou na prisão de sete pessoas envolvidas nos golpes.

O esquema criminoso, liderado por um advogado de 35 anos, vinha atuando há cerca de três anos em municípios da calha do rio Madeira, incluindo Borba, Lábrea e Manaus. Além do líder, foram presos sua esposa, estudante de Direito de 25 anos, três homens de 19, 24 e 36 anos, e duas mulheres de 33 e 34 anos que auxiliavam nas fraudes. Segundo a polícia, o grupo tinha divisão de funções bem definida, com membros responsáveis por falsificação de documentos, abertura de contas digitais fraudulentas e uso de pontos comerciais como fachada, incluindo um espaço dentro da sede do Sindicato Rural de Borba.

O golpe passo a passo

Os investigadores descobriram que os criminosos realizavam mutirões e se apresentavam às vítimas — principalmente idosos de baixa renda — como advogados e assessores jurídicos. Eles ofereciam serviços para recuperar valores descontados de benefícios previdenciários do INSS.

“Após conquistar a confiança das vítimas, o grupo utilizava documentos e biometria facial para abrir contas digitais fraudulentas, realizar empréstimos consignados e transferir os benefícios. Em alguns casos, ficavam com parte do dinheiro; em outros, apropriavam-se de todo o valor”, explicou o delegado Jorge Arcanjo.

O grupo também mantinha quase 4 mil ações judiciais no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) contra instituições financeiras, alegando estelionato das próprias vítimas, com objetivo de obter cancelamentos de contas e indenizações indevidas. Além disso, registraram cerca de 300 ações contra empresas de produtos eletrônicos, utilizando notas fiscais e procurações falsificadas.

Ação da polícia

Durante a operação, foram cumpridos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão em Manaus, Borba e Lábrea. A polícia apreendeu cinco veículos — Kia Sorento, Fiat Toro Freedom, Fiat Mobi, Volkswagen Gol, Pajero TR4, Fiat Siena — e três motocicletas.

O advogado líder do grupo foi preso em Lábrea com um comparsa de 36 anos. A esposa dele foi detida em Manaus, junto com outros três integrantes. Um suspeito se apresentou voluntariamente na 12ª DIP de Manaus, e a sétima investigada foi presa em Borba.

Consequências legais

Todos os presos responderão pelo crime de estelionato e permanecerão à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicitou ainda medidas como quebra de sigilo telemático e bloqueio de ativos financeiros dos investigados.

