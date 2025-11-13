entretenimento

Espaço estreia neste domingo (16) com roda de samba, clima tropical e gastronomia premium; serão cinco edições ao longo da temporada.

O Rancho Búfalo, referência em gastronomia e entretenimento em Manaus, lança neste domingo (16 de novembro) a primeira edição do projeto “Sambinha”, uma experiência que une música, cultura e gastronomia em um ambiente vibrante e acolhedor.

Inspirado nas raízes da música brasileira e na energia contagiante do samba, o evento celebra a brasilidade, o encontro e a alegria de viver o presente. A proposta é transformar os domingos manauaras em momentos de convivência e descontração, com rodas de samba ao vivo, repertório de clássicos e sucessos atuais, além da já reconhecida gastronomia premium do Rancho Búfalo.

A programação acontece na área externa do restaurante, que receberá uma ambientação especial com cores, luzes e elementos tropicais, refletindo o estilo leve e sofisticado do público manauara. O projeto terá cinco edições e pretende se consolidar como o novo ponto de encontro cultural da cidade.

Os ingressos e reservas de mesas já estão disponíveis pelo número (92) 98855-0479. As vagas são limitadas, e a organização recomenda garantir o lugar com antecedência para aproveitar a experiência completa do Sambinha, que promete tardes de domingo inesquecíveis com música, gastronomia e celebração.

Segundo a direção do Rancho Búfalo, o evento é uma homenagem à essência do Brasil: