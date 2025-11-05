Amazônia

Evento será nos dias 9 e 10 de outubro de 2026, na Arena da Amazônia, com ingressos parcelados e benefícios exclusivos para quem compra na pré-venda

O Samba Manaus 2026, marcado para os dias 9 e 10 de outubro de 2026, na Arena da Amazônia, iniciou sua pré-venda de ingressos, oferecendo ao público o melhor momento para garantir presença no maior samba da Amazônia. Esta é a única oportunidade de adquirir ingressos pelo menor preço da edição final do evento.

Os ingressos estão disponíveis online no site BilheteriaDigital.com, com pagamento em todos os cartões. Também podem ser comprados nas Centrais OBA Ingressos (Millennium e Manauara Shopping), com parcelamento em até 6x sem juros, ou nas lojas Nova Era participantes (Compensa, Ponta Negra, Torres, Flores, Grande Circular e Via Norte), onde o parcelamento dos passaportes para as duas noites pode ser feito em até 10x com TeuCard.

Ao longo dos anos, o Samba Manaus se consolidou como um dos principais encontros da cultura musical da cidade, reunindo artistas, fãs e novas gerações em celebrações que marcaram a história do samba na região.

Sua edição final promete encerrar esse ciclo com muita música, festa e emoção.

Passaportes disponíveis na pré-venda

Passaportes para as duas noites (pré-venda com TeuCard):

Pista: Entrada diferenciada, bares e banheiros exclusivos — 10x de R$19,50

Entrada diferenciada, bares e banheiros exclusivos — 10x de R$19,50 Área VIP: Open bar (água, cerveja e refrigerante até 3h), visão privilegiada, entrada, bares e banheiros exclusivos — 10x de R$63,00

Open bar (água, cerveja e refrigerante até 3h), visão privilegiada, entrada, bares e banheiros exclusivos — 10x de R$63,00 Samba Lounge: Open bar até o final do evento (água, cerveja, refrigerante e whisky), visão privilegiada, entrada, bares e banheiros exclusivos — 10x de R$87,00

Open bar até o final do evento (água, cerveja, refrigerante e whisky), visão privilegiada, entrada, bares e banheiros exclusivos — 10x de R$87,00 Camarote Arena: Entrada diferenciada, bares e banheiros exclusivos — 10x de R$100,00

Serviço

O que: Samba Manaus 2026

Quando: 9 e 10 de outubro de 2026

Onde: Arena da Amazônia

Ingressos: BilheteriaDigital.com | Centrais OBA Ingressos (Millennium e Manauara Shopping) | Lojas Nova Era participantes

Parcelamento: Até 10x com TeuCard (somente nas lojas Nova Era) | Até 6x nos demais cartões

Leia mais: Inscrições para concurso da Semed são prorrogadas em Manaus