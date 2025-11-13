USF

Edivan “Nariz” e três comparsas assaltaram pacientes na USF São José Operário; autoridades pedem ajuda da população para captura.

Na manhã de terça-feira (11), Edivan Maquiné Pereira, conhecido como “Nariz”, assaltou a Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro São José Operário, na zona leste de Manaus. Ele e três comparsas ainda não identificados renderam pacientes e roubaram celulares e outros pertences pessoais, armados e conduzindo duas motocicletas.

O 9° Distrito Integrado de Polícia (DIP) divulgou a imagem de Edivan e pediu que a população ajude a localizá-lo.

Sistema Paredão ajuda na identificação do suspeito

A polícia identificou Edivan com auxílio do Sistema Paredão, da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM). As motocicletas usadas no crime também foram rastreadas.

“Na ocasião, os homens roubaram aparelhos celulares e outros pertences pessoais. Imediatamente, após tomarmos conhecimento do caso, iniciamos as diligências ao local, onde averiguamos imagens de câmeras de segurança, e, com auxílio do Paredão, conseguimos identificar as motocicletas utilizadas no crime”, relatou o delegado Fabiano Rosas.

Objetos do crime encontrados pela polícia

Por volta das 17h de terça-feira, a polícia localizou uma das motocicletas, uma espingarda e um simulacro em um imóvel abandonado, todos usados no assalto.

“A partir disso, também conseguimos identificar o Edivan como um dos infratores. Solicitamos a colaboração da população para localizá-lo, bem como identificar e também responsabilizar os demais envolvidos no roubo”, afirmou o delegado.

Denúncias podem ser feitas de forma sigilosa

A população pode informar o paradeiro de Edivan pelos números:

(92) 98116-9099 e (92) 99228-1161 – disque-denúncias do 9° DIP

197 e (92) 3667-7575 – Polícia Civil do Amazonas

181 – SSP-AM

O sigilo do informante está garantido.

