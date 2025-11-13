Literatura Viva

Evento no Luso Sporting Club reúne literatura, cinema, música, teatro e dança em celebração à cultura e à leitura

Com o tema “Literatura Viva – Imersão, Imaginação e o Poder das Palavras”, o Luso Sporting Club receberá nesta sexta-feira, 14 de novembro, das 9h às 21h, a quarta edição do Festival Literário de Manaus 2025 (Flim). Literatura, cinema, música, teatro e dança farão parte da programação, celebrando a cultura literária e sua diversidade com temas que incentivam a leitura, a produção de livros e a descoberta de novos escritores.

O festival é promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), com apoio do Luso Sporting Club.

Celebração da leitura e da cultura

De acordo com o presidente do Conselho Municipal de Cultura, Tony Medeiros, a proposta do evento é convidar o público a mergulhar em um universo de ideias, pluralidade cultural e leitura, promovendo o intercâmbio entre expositores, livreiros, autores e visitantes durante 12 horas de programação gratuita.

“Nossa proposta é fazer desse festival um grande momento onde a imaginação e a imersão na literatura viva representem o poder das palavras e da leitura, com uma programação riquíssima que contará com uma homenagem póstuma ao cordelista Geraldo Rodrigues, natural de Lábrea, que será um dos grandes homenageados desta edição do festival, já que este ano se completa o centenário de vida desse talentoso artista, marcado pela publicação do livro De Cordel em Cordel, organizado pelo músico Júnior Rodrigues do Samba, filho do cordelista”, anuncia o presidente.

Homenagem a Abrahim Baze

O evento também prestará homenagem ao escritor, jornalista e membro da Academia Amazonense de Letras, Abrahim Baze, padrinho do festival e fundador do Museu Ivan Ferreira Valente, localizado no clube português. O espaço resgata a história da comunidade portuguesa no Amazonas.

Além disso, o público poderá participar de palestras com autores e especialistas, mesas temáticas sobre literatura, cinema, sociedade e identidade, além de exposições de livros, arte e projetos culturais.

O presidente do Luso Sporting Club, Jair Corrêa, destacou a importância da parceria com o Concultura.

“Estamos muito felizes e honrados em receber um evento desta magnitude em nosso clube, que traz uma longa história de 113 anos, comemorados no dia 1º de maio de 2025, e que, além do esporte, sempre valorizou a arte, a literatura, o teatro e, principalmente, a preservação de nossa história e raízes para que nossos descendentes conheçam e perpetuem nossos valores”, disse Corrêa.

Mesas redondas, oficinas e espaço gastronômico

A quarta edição do Flim contará com duas oficinas: Interpretação e Dramatização e Gêneros Literários. Também haverá uma mesa temática intitulada “Dom Luís Soares – Vida e obra literária”, com a participação do Arcebispo Emérito de Manaus, Dom Luís Soares, ao lado do Padre Luiz Marcollino, Tony Medeiros e Abrahim Baze.

Um espaço gastronômico será disponibilizado para os visitantes durante o evento.

A Arena Cultural do 4º FLIM terá apresentações de hip hop com artistas locais, recitais de cordel em homenagem ao ritmo nordestino e um pocket show do musical Mamma Mia. O público também poderá conferir apresentações da atriz Rosa Malagueta e da escritora trans Márcia Antonelle, autora de contos e crônicas, além de outros nomes do cenário artístico local.

Serviço

Evento: 4º Festival Literário de Manaus (Flim)

Local: Luso Sporting Club

Endereço: Rua Monsenhor Coutinho, nº 745, Centro

Data: 14 de novembro de 2025

Horário: 9h às 21h

Entrada: Gratuita

