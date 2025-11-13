Segurança

Estado antecipa metas criminais e fortalece segurança pública com recursos e tecnologia.

A eficácia na aplicação dos recursos destinados à Segurança Pública no Amazonas são destaque no último encontro de representantes do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) com a gestão da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), nesta quarta-feira (12).

O encontro foi durante a 6ª reunião do Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Amazonas (CONESPDS), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em Petrópolis, na zona sul de Manaus.

Parceria Federal e Estadual

O coordenador de transferência de recursos do FNSP, Bruno Carvalho, destacou a parceria entre os governos federal e estadual na aplicação dos recursos.

“É ótimo ter essa oportunidade de presenciar a apresentação desses dados e contribuir para o bom andamento da segurança pública no estado, que é uma responsabilidade compartilhada entre o governo federal e o governo estadual”, disse o representante.

O secretário de Segurança Pública, Vinicius Almeida, disse que a cooperação entre os governos fortalece as ações na área. Ele destacou que o estado antecipou em cinco anos as metas de redução de crimes previstas para 2030.

“A reunião, realizada hoje, serviu para apresentar as reduções em diversos índices criminais alcançadas no Amazonas neste ano. O plano foi idealizado com foco na redução do número de homicídios, e estamos atingindo, em 2025, uma prospecção que só deveria ser alcançada em 2030. Ou seja, estamos cumprindo a meta de 2030 ainda em 2025”, lembrou o secretário da SSP-AM.

Execução

Segundo o acompanhamento mensal no site do MJSP, o Amazonas passou da 22ª para a 6ª colocação entre as Federações, em 2025.

Até outubro de 2025, o estado executou mais de R$ 108 milhões. Nos anos de 2022 e 2023, a execução somou cerca de R$ 26 milhões, um aumento de 405%.

Os recursos permitiram adquirir sistemas de inteligência e gestão, lanchas blindadas, armamento, munição, equipamentos de investigação e aperfeiçoamento de servidores.

Leia mais

Operação Natal Mais Seguro: 1,6 mil policiais reforçam segurança no AM